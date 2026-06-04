Jagode i trešnje obožavamo, ali evo koliko smete da pojedete dnevno pre nego što napravite problem

Jagode i trešnje u sezoni jedemo na kile, ali postoji granica posle koje stomak kaže dosta. Proverite svoju dozu.

Jagode i trešnje su prve prave poslastice leta, pa ih jedemo direktno iz kese, dok hodamo, dok gledamo seriju, dok pričamo telefonom. I tu nastaje problem. Pola kilograma trešanja ode za pola sata, a onda krene nadimanje, prolaz do kupatila i pitanje „šta sam pogrešio“. Granica postoji, samo je niko ne pominje dok smo na pijaci.

Koliko jagoda i trešanja smete dnevno

Preporučena dnevna količina je oko 150 grama trešanja (otprilike 20 do 25 komada) ili 200 do 250 grama jagoda (jedna puna šolja). To je jedna porcija voća. Ako u istom danu jedete i drugo voće, ove brojke idu naniže.

Zašto baš toliko, a ne kilogram

Trešnje izgledaju nedužno, ali u 100 grama ima oko 13 grama prirodnog šećera. Kad pojedete pola kile, primili ste preko 60 grama šećera, što je više nego u limenci kole. Telo to registruje, insulin skoči, a sat kasnije osetite onaj poznati pad energije i glad za slatkim.

Jagode su blaže po šećeru, ali sadrže dosta organskih kiselina koje nadražuju želudac. Ljudi sa refluksom ili osetljivim crevima brzo to osete.

Šta se dešava kad preterate

Trešnje sadrže sorbitol, prirodni šećerni alkohol koji crevo slabo apsorbuje. Posledica je nadimanje, grčevi i ubrzan prolaz. Kod dece je efekat jači, pa pazite koliko im dajete da grickaju iz činije.

Jagode su čest okidač za blage alergijske reakcije, naročito svrab oko usana i jezika. Ako primetite osip, smanjite porciju ili ih kratko prokuvajte u kompotu, toplota razbija deo proteina koji izaziva reakciju.

Pranje koje većina radi pogrešno

Jagode nikad ne potapajte u vodu na pola sata, upijaju je kao sunđer i gube ukus. Operite ih kratko, pod mlazom, sa peteljkom. Peteljku skidate tek na kraju, inače voda ulazi u plod i razblažuje aromu. Trešnje operite i ostavite da se ocede na peškiru, mokre se brzo kvare u frižideru.

Da li su jagode i trešnje dobre za dijabetičare

Jesu, u kontrolisanoj porciji. Imaju nizak glikemijski indeks i puno vlakana, ali količina mora biti ograničena na oko 100 do 150 grama dnevno, najbolje uz šaku oraha ili badema da uspori porast šećera u krvi.

Trik za one koji ne mogu da stanu

Odmerite porciju u činiju i sklonite kesu. Iz kese ćete pojesti duplo više bez da primetite. Stari trik, ali radi svaki put. Jedite ih posle obroka, ne umesto njega, tako izbegavate skok šećera na prazan stomak.

Crveno voće je bogato antioksidansima koji štite srce i kožu, pa istraživanje objavljeno u časopisu „Journal of Nutrition“ o uticaju jagoda na kardiovaskularne markere ukazuje da redovan unos može povoljno delovati na holesterol kod osoba sa povišenim rizikom. Ali „redovan unos“ ne znači kilogram odjednom, već razumna porcija nekoliko puta nedeljno.

Kada ih NE jesti

Pred spavanje izbegavajte veće količine, šećer i kiseline mogu pokrenuti refluks dok ležite. Ujutru na prazan stomak takođe nije idealno ako imate osetljiv želudac. Najbolji trenutak je između obroka, kao međuobrok, ili kao desert posle ručka.

A vi, koliko trešanja vam je rekord u jednom sedenju i jeste li posle zažalili? Napišite u komentaru, zanima nas gde je vaša granica

Da li je bolje jesti jagode sa šećerom ili bez

Uvek bez. Šećer pokriva prirodnu aromu i diže kalorije bez razloga. Ako su kisele, dodajte kap meda

Koliko trešanja sme dete od 5 godina dnevno

Oko 10 do 15 komada, podeljeno u dva navrata. Veća količina izaziva grčeve i proliv zbog sorbitola

Da li se jagode i trešnje goje

U razumnoj porciji ne. Problem su kile koje pojedemo uz kajmak, šlag ili u kolačima, ne sam plod

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com