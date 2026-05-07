Jaja nisu krivac za holesterol: Evo šta se zapravo dešava u vašem telu kada ih jedete svaki dan

Jaja i holesterol nisu sinonim za bolest. Saznajte šta tačno radi vaše telo kada jedete jaja svaki dan i prestanite da ih izbegavate.

Decenijama su jaja i holesterol bila na optuženičkoj klupi, a vi ste ih verovatno izbegavali iz straha za svoje arterije.

Nauka je konačno okrenula ploču – holesterol iz tanjira i onaj u krvi nisu ista stvar. Prava istina krije se u vašoj jetri, dok žumance u celoj priči igra samo sporednu ulogu.

Zašto jaja i holesterol nisu isto što i bolesno srce

Jedno celo jaje sadrži oko 186 miligrama holesterola, a gotovo sav se krije u žumancetu. Ipak, vaše telo taj holesterol ne upija mehanički, kako smo godinama mislili.

Prava istina je da vaša jetra proizvodi čak 70 do 80 odsto ukupnog holesterola u krvi.

Onog trenutka kada unesete više holesterola kroz hranu, jetra jednostavno smanji svoju proizvodnju. To je prirodna ravnoteža koju stare medicinske preporuke jednostavno nisu uzimale u obzir.

Šta se dešava u telu kada jedete jaja svaki dan

Redovna konzumacija jaja kod većine zdravih osoba uopšte ne podiže loš holesterol značajno.

Čak i kod onih osetljivijih, gde vrednosti blago porastu, obično dolazi i do skoka zaštitnog, dobrohoholesterola. To je balans koji čuva vaše srce.

Dok brinete o brojkama, vaše telo zapravo dobija dragoceni holin za mozak, lutein za oči i najkvalitetnije proteine za mišiće.

Uz sve to, osećaj sitosti traje mnogo duže, pa ćete tokom dana ređe posezati za nezdravim grickalicama.

Koliko jaja dnevno je bezbedno

Za odrasle bez dijagnostikovanih bolesti srca, jedno do dva jaja dnevno smatra se bezbednom merom. Ljudi sa dijabetesom tipa 2 ili porodičnom hiperholesterolemijom treba da konsultuju lekara.

Veliko istraživanje objavljeno u časopisu „BMJ“, analiza povezanosti unosa jaja sa bolestima srca i krvnih sudova, pokazalo je da umerena konzumacija nije povezana sa povećanim rizikom kod opšte populacije.

Da li jaja podižu holesterol kod svih ljudi

Ne. Reakcija vašeg tela je potpuno individualna i zavisi od genetike, ali i ostatka vaše ishrane.

Problem najčešće uopšte nije u jajetu, već u onome uz šta ga jedete.

Slanina, prženje na svinjskoj masti i beli hleb stvaraju onaj opasni koktel koji zaista podiže loš holesterol. Ako promenite samo taj prilog, promenićete i svoje zdravlje.

Najčešće greške u pripremi jaja

Ovo su zamke koje obesmišljavaju sve dobre strane jaja:

prženje na ulju koje se dimi i stvara aldehide

kombinacija sa industrijskim mesnim prerađevinama

preterano dugo kuvanje koje uništava deo nutrijenata u žumancetu

bacanje žumanceta i jedenje samo belanca, čime gubite holin i vitamine A, D i E

dodavanje velike količine soli i topljenog sira

Kako jaja u ishrani postaju saveznik

Skuvajte ih meko ili pripremite kao omlet sa povrćem na malo maslinovog ulja. Spanać, paradajz, paprika i začinsko bilje povećavaju antioksidativnu vrednost obroka.

Vlakna iz povrća usporavaju apsorpciju masti i drže nivo šećera ravnim. Doručak sa jajima i integralnim hlebom drži vas sitim do ručka i smanjuje potrebu za slatkišima.

Kome jaja zaista mogu škoditi

Oprez je opravdan ako imate izraženu dislipidemiju, već postojeću koronarnu bolest ili reagujete na holesterol iz hrane više od proseka.

U tim slučajevima broj jaja smanjite na tri do četiri nedeljno. Krvna slika i lipidogram daju jasniji odgovor od bilo kog opšteg saveta sa interneta.

Zaboravite stari strah od žumanceta

Jaja u ishrani mogu biti deo zdravog jelovnika ako ih ne kombinujete sa industrijskim mastima i šećerima.

Vaše telo zna da reguliše holesterol bolje nego što mislite. Prestanite da bacate žumance i počnite da gledate celokupnu sliku tanjira.

Da li je bolje jesti jaja kuvana ili pržena?

Kuvana jaja su zdravija jer se priprema obavlja bez dodatnih masnoća i očuvaju se hranljive materije iz žumanceta.

Da li belance ima holesterol?

Ne, belance ne sadrži holesterol ni masti, već čiste proteine, dok se sav holesterol nalazi u žumancetu.

Koliko jaja sme da jede osoba sa visokim holesterolom?

Najčešće se preporučuje tri do četiri jaja nedeljno, ali tačan broj treba uskladiti sa lekarom i nalazima lipidograma.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

