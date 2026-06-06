Jela je jaja svaki dan 7 dana i otkrila šta se zaista dešava telu, jedna stvar ju je potpuno iznenadila

Jaja svaki dan 7 dana, evo šta se desilo telu novinarke koja je probala eksperiment. Pročitajte šta je naučila.

Jela je jaja svaki dan 7 dana zaredom, ponekad i po tri komada, i otkrila nešto što joj nije palo na pamet pre eksperimenta. Džejmi Stejtis, novinarka portala „The Healthy“, odlučila je da na sopstvenoj koži proveri šta donosi takav režim.

Rezultati nisu ono što biste očekivali od namirnice koja godinama nosi etiketu spornog doručka.

Zašto je tvrdo kuvano jaje postalo glavna užina

Stejtis je tokom nedelje uvek imala tvrdo kuvana jaja u frižideru. Jela je jaja svaki dan 7 dana, a razlog je praktičan, navodi novinarka u svom tekstu. Pre treninga ili oko tri popodne, kada glad obično vodi ka grickalicama, jaje je najbrža porcija proteina koju možete uzeti bez razmišljanja.

Ministarstvo poljoprivrede SAD-a navodi da tvrdo kuvana jaja u frižideru ostaju sveža do nedelju dana. To znači da nedeljnim kuvanjem rešavate sedam užina odjednom.

Koliko jaja dnevno je previše

Stejtis je jela više od dva, povremeno tri. Decenijama je kružila priča da žumance diže holesterol i da ne smete preko jednog dnevno. Novija istraživanja su tu sliku ozbiljno pomerila.

Prema podacima koje je objavila Američka asocijacija za srce o jajima i holesterolu, do jednog jajeta dnevno može biti deo zdrave ishrane za većinu odraslih, a stariji ljudi sa normalnim nivoom holesterola mogu pojesti i do dva. Granica nije ista za svakoga. Ako imate dijabetes tipa 2 ili povišen LDL, razgovarajte sa lekarom pre nego što krenete sa tri jaja na dan.

Šta su jaja zaista uradila njenom apetitu

Glad je nestala između obroka. To je prva stvar koju je Stejtis primetila već trećeg dana. Doručak sa dva jaja držao ju je sito do podneva, bez potrebe za kafom uz keks ili kroasanom u prolazu.

Protein i mast iz žumanca usporavaju varenje. Posledica je stabilniji šećer u krvi i manje napada gladi u 11 sati. Ako stalno tražite nešto slatko pred ručak, ovo je trik koji vredi probati pre nego što kupite sledeću kutiju proteinskih pločica.

Omlet, frtaja i kiš kao spasioci ostataka iz frižidera

Najpraktičniji deo eksperimenta nije bilo samo jaje. To je bila ideja da se uvek nešto napravi od onoga što vam već stoji u frižideru. Komad paprike, parče sira, kobasica od pre dva dana, šaka spanaća koji vene. Sve to ide u tiganj.

Frtaja, omlet ili kiš su tri verzije iste priče: jaja kao lepak koji povezuje ostatke u pun obrok. Nema bacanja hrane, nema izgovora „nemam šta da kuvam“. Pet minuta i tanjir je pun.

Da li je bezbedno jesti jaja svaki dan

Za zdrave odrasle osobe sa normalnim holesterolom, jedno do dva jaja dnevno smatra se bezbednim. Osobe sa srčanim oboljenjima, dijabetesom ili porodičnom hiperholesterolemijom treba da konsultuju lekara pre nego što povećaju unos.

Šta je naučila posle sedam dana

Stejtis kaže da neće stati. Tvrdo kuvana jaja ostaju u frižideru, a frtaja je postala stalan ručak vikendom. Nije smršala čudom, nije dobila supermoći. Dobila je jednostavan obrok koji štedi vreme i drži glad pod kontrolom.

Najveće iznenađenje za nju, priznaje, bila je činjenica koliko se manje razmišlja o hrani kada doručak ima najmanje deset grama proteina. To je broj koji menja celo poslepodne.

A vi, da li biste izdržali sedam dana sa jajima za doručak, ili već imate svoju verziju ovog eksperimenta? Napišite u komentarima koliko jaja nedeljno pojedete i da li ste primetili razliku.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com