Japanska jabuka – prava bomba zdravlja koja topi umor i jača telo

Japanska jabuka spada među najlekovitije voćke – jača imuniteti i deluje na živce, a pomaže i da smršate

Japanska jabuka nije samo voće – ona je prirodni eliksir. U sezoni kada nam imunitet pada, ovaj plod može biti Vaš najjednostavniji i najukusniji saveznik. Njena slatka, medena tekstura krije moć da umiri želudac, snizi pritisak i podigne energiju.

Zašto baš sada?

Japanska jabuka je u punoj sezoni. To znači da je najbogatija vitaminima A, C i E, kao i vlaknima koja čiste creva i ubrzavaju metabolizam. Ako je uvedete u svoj doručak, primetićete da se osećate lakše, da imate više snage i da Vam koža dobija prirodan sjaj.

Efekti koje ćete osetiti

Brzo vraća energiju – idealna je posle napornog dana ili treninga.

– idealna je posle napornog dana ili treninga. Umiruje želudac – posebno ako patite od gorušice ili sporog varenja.

– posebno ako patite od gorušice ili sporog varenja. Jača imunitet – zahvaljujući visokoj koncentraciji vitamina C.

– zahvaljujući visokoj koncentraciji vitamina C. Snižava krvni pritisak – prirodno deluje na krvne sudove.

– prirodno deluje na krvne sudove. Pomaže kod stresa – njen sladak ukus smiruje nervni sistem.

Blagotvorna svojstva kaki jabuke

– Sadrži malo kalorija (70 cal/100 g) i bogat je izvor vlakana.

– Obiluje antioksidansima kao što su katekini i galokatekini i zbog hemijskog sastava betulinske kiseline sadržane u sebi sprečava nastanak tumora. Katekini su poznati po tome što imaju antiupalno delovanje.

– Sveži kaki sadrži vitamin A, beta-karoten, likopen, lutein, zeksantin i kripoksatin. Sva ta jedinjenja igraju važnu ulogu protiv slobodnih radikala kiseonika koji uzrokuju starenje i različite bolesti. Zeksatin je bitan dijetni karotenid, koji se posebno apsorbuje u oči, gde služi kao antioksidans za filtriranje svetla.

– Dobar izvor vitamina C

– Sadrži mnogo važnih B-kompleksa (B-6). Ti vitamini pomažu u raznim metaboličkim funkcijama u telu.

– Sveže voće takođe sadrži kalijum, magnezijum, bakar i fosfor.

– Šećer koji se nalazi u kaki jabukama pomaže prilikom pražnjenja creva, dok tanin pomaže prilikom dijareje. Japanska jabuka u kuvanom obliku takođe može da pomogne kod hemoroida.

– Supstanca koja se zove pektin pomaže prilikom suzbijanja apetita. Takođe velike količine vlakana produžavaju osećaj sitosti i velike oscilacije šećera u krvi. Razlog je što vlakna koja se nalaze u ovom voću usporavaju apsorpciju hrane u organizmu i pomažu kod mršavljenja.

– Zbog visoke koncentracije kalcijuma i kalijuma, ova voćka pomaže prilikom problema sa zadržavanjem tečnosti u organizmu.

– Smatra se jednim od najboljih prirodnih diuretika.

Kako da je jedete?

Najbolje je da je konzumirate svežu, kao desert ili jutarnji ritual. Možete je dodati u ovsene pahuljice, napraviti smoothie ili jednostavno pojesti samu.

Mala tajna japanske jabuke

Ona nije samo hrana – to je plod koji povezuje energiju i zdravlje. U Japanu se smatra simbolom dugovečnosti, a sada je dostupna i Vama, na pijaci ili u marketu. Upravo zato je pravo vreme da je uvrstite u svoju ishranu.

Ako tražite prirodan način da se oslobodite umora i ojačate imunitet, japanska jabuka je Vaš odgovor. Jednostavna, dostupna i moćna – neka postane Vaš mali dnevni ritual zdravlja.

