Japanski omlet koji ne morate da pržite: chawanmushi podrhtava kao puding, a jede se kašikom i sprema za 20 minuta

Japanski omlet chawanmushi nema koricu i ne prži se, a topi se u ustima. Probajte slani krem od jajeta koji se jede kašikom.

Japanski omlet po imenu chawanmushi ruši sve što mislite da znate o jajima. Nema korice. Ništa se ne prži. Umesto toga dobijate svileni slani krem od jaja koji podrhtava poput pudinga i jede se kašikom. Na prvi pogled liči na desert, ali prvi zalogaj otkriva potpuno drugačiju priču, slan, dubok i topao ukus.

Zašto se ovaj japanski omlet jede kašikom

Tekstura je cela poenta. Klasičan omlet ima koricu i čvrste ivice. Ovde toga nema. Jaja se umute sa bujonom, procede i kuvaju na pari na niskoj temperaturi. Rezultat je gladak, lagan krem koji se topi u ustima. U Japanu ga služe u maloj šolji bez drške, kao predjelo ili lagani obrok pre glavnog jela.

Šta znači reč chawanmushi

Ime sve objašnjava. „Chawan“ znači šolja za čaj, a „mushi“ znači kuvanje na pari. Doslovno prevedeno, to je kuvano na pari u šolji. Upravo ta spora metoda na pari daje jelu prepoznatljivu baršunastu teksturu, koju prženje nikada ne može da postigne.

Sastojci koji prave razliku

Srce jela je dashi bujon, japanska osnova od morske trave i sušene ribe. On daje onaj slani, umami ukus zbog kog se ljudi vraćaju po još. U krem se ubacuju komadići piletine, pečurke ili morski plodovi.

Jaja, obavezno na sobnoj temperaturi

Dashi bujon, hladan pre mešanja

Soja sos i malo mirina za dubinu ukusa

Piletina, škampi ili šitake pečurke

Najčešća greška koja vam upropasti krem

Previsoka temperatura je neprijatelj broj jedan. Ako voda previše ključa, u kremu se stvaraju rupice i postaje sunđerast umesto gladak. Para mora da bude blaga, a poklopac lonca lagano odškrinut. Procedite smesu kroz sitno cedilo pre kuvanja i nikada nećete dobiti grudvice.

Da li je japanski krem od jaja zdrav obrok

Jelo je lagano i bogato proteinima, a sprema se bez ulja. Jaja daju kvalitetne proteine i sitost, što potvrđuje i istraživanje objavljeno u časopisu „Nutrients“, studija o uticaju jaja na osećaj sitosti i unos kalorija ukazuje da doručak sa jajima može smanjiti glad tokom dana. Pošto se kuva na pari, zadržava više vlage i lakše se vari od prženih jaja.

Cela porcija se sprema za dvadesetak minuta, a deluje kao da ste je naručili u restoranu. Probajte jednom i shvatićete zašto je preplavio društvene mreže. A vi, da li biste jaja jeli kašikom iz šolje?

Može li chawanmushi bez dashi bujona?

Može, zamenite ga blagim pilećim ili povrtnim bujonom. Ukus će biti drugačiji, ali tekstura ostaje ista ako poštujete odnos jaja i tečnosti.

Koliko jaja ide na šolju krema?

Pravilo je jedan deo jaja na tri dela bujona. Za jednu šolju dovoljno je jedno jaje i oko 180 mililitara tečnosti.

Jede li se chawanmushi toplo ili hladno?

Tradicionalno se služi toplo kao predjelo, ali leti se jede i ohlađen iz frižidera, jednako svilenkast.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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