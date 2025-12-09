Jedan deo piletine pun je parazita i bakterija, ali mnogi ga jedu stalno

Mislite da je sve zdravo? Postoje opasni delovi piletine kriju parazite koji prežive i kuvanje. Saznajte šta odmah treba da izbacite iz ishrane radi zdravlja.

Svi volimo da je jedemo, ali opasni delovi piletine mogu pretvoriti vaš omiljeni ručak u pravi zdravstveni košmar. Iako je ovo meso osnovna namirnica u mnogim domovima, stručnjaci upozoravaju da određeni unutrašnji organi nisu bezbedni za konzumaciju, čak ni posle termičke obrade.

Često u želji da iskoristimo svaki deo namirnice, zaboravljamo da opasni delovi piletine mogu da sadrže koktel bakterija i parazita. Najveći krivac, prema mišljenju stručnjaka, jesu pileća pluća. Za razliku od belog mesa ili bataka, ovaj organ je gotovo nemoguće potpuno očistiti od patogena, a posledice konzumiranja mogu biti ozbiljne stomačne tegobe.

Zašto su ovo najrizičniji zalogaji?

Problem sa pilećim plućima leži u njihovoj strukturi i funkciji. Ona su sunđerasta i puna nabora, što ih čini idealnim staništem za bakterije poput listerije i salmonele. Čak i kada meso izložite visokim temperaturama, opasni delovi piletine poput pluća mogu zadržati parazite koji su otporni na toplotu. Pranjem mesa nećete rešiti problem – naprotiv, rizikujete da raspršite bakterije po sudoperi i radnim površinama, stvarajući dodatnu opasnost za ukućane.

Bakterije koje vrebaju iznutra

Konzumiranje ovih delova može dovesti do niza neprijatnih simptoma. Većina ljudi koji greškom ili neznanjem pojedu opasne delove piletine suočava se sa:

Mučninom i povraćanjem ubrzo nakon obroka.

Ozbiljnim probavnim smetnjama i bolovima u stomaku.

Rizikom od unosa parazita koji mogu dugoročno narušiti imunitet.

Sačuvajte zdravlje jednostavnim potezom

Rešenje je jednostavno i ne zahteva mnogo truda. Kada sledeći put pripremate celo pile, obavezno proverite unutrašnjost. Ako primetite ostatke unutrašnjih organa, a posebno pluća koja su priljubljena uz rebra, nemojte ih kuvati zajedno sa ostatkom mesa. Pažljivo ih odstranite i bacite. Vaš cilj je ukusan i bezbedan obrok, a opasni delovi piletine nemaju šta da traže u vašem loncu ili rerni.

Izbacivanjem ovih rizičnih delova, vi ne samo da poboljšavate ukus jela, već aktivno brinete o dobrobiti svih za stolom. Zato, sledeći put kada uzmete nož u ruke, setite se ovog saveta i uživajte u bezbrižnom ručku!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com