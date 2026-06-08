Nije zlato sve što sija, a ni crveno nije uvek zdravo. Prepoznajte da li je vaš paradajz domaći ili pun hemije pomoću jednog trika.

Pijaca je ovih dana prava arena. Miris svežeg povrća mami na svakom koraku, ali dok birate plodove, često vas obuzme sumnja: da li je ovaj paradajz domaći ili pun hemije?

Svi želimo onaj pun, bogat ukus paradajza iz bakine bašte, ali police su pune plodova koji izgledaju kao sa slike – savršeno crveni, identični, ali često potpuno bezukusni.

Zašto je domaći paradajz drugačiji

Kada na tezgi vidite gomilu paradajza gde je svaki plod identične veličine, boje i oblika, upalite crvenu lampicu. Priroda retko pravi kopije. Domaći paradajz, gajen na suncu i pravoj zemlji, ima svoje „mane“ – ponegde je malo bleđi, negde ima nepravilan oblik ili sitnu tačkicu. To je znak života, a ne industrijskog procesa.

Paradajz koji izgleda kao „pod konac“ često je tretiran sredstvima za ubrzano sazrevanje i očuvanje čvrstine, što ga čini lepim na oko, ali praznim po pitanju hranljivih materija.

Trik sa peteljkom – vaš najbolji saveznik

Mnogi kupci gledaju boju kore, ali tajna se krije na vrhu ploda. Jedan detalj na peteljci otkriva da li je paradajz pravi domaći ili je pun hemije.

Miris je ključ

Uzmite paradajz i pomirišite deo oko peteljke. Pravi domaći paradajz, koji je sazreo na suncu, ima intenzivan, opojan biljni miris koji se širi čim ga približite nosu. Ako peteljka nema nikakav miris ili miriše na karton, to je znak da je plod dugo putovao u hladnjači i da nije imao dodir sa prirodnim procesima sazrevanja.

Izgled peteljke

Ako je peteljka suva, beživotna, bleda ili lako otpada, to obično znači da paradajz nije sveže ubran. Kod svežeg, domaćeg paradajza, peteljka je čvrsta, zelena i teško se odvaja od ploda.

Težina i struktura

Pravi paradajz je često teži nego što vizuelno deluje. Kada ga presečete, unutrašnjost treba da bude sočna, sa mnogo semena. Ako vidite debele, bele, tvrde žile koje se protežu kroz plod, to je često znak intenzivnog hemijskog tretmana koji omogućava plodu da bude tvrd i otporan na transport.

Kako prepoznati prirodno uzgojen plod

Prodavci će često reći da je paradajz „iz njihove bašte“. Kako da budete sigurni?

Prvo, oslonite se na miris. Hemija ne može da imitira miris zrelog povrća.

Drugo, proverite čvrstinu – domaći paradajz treba da bude podložan blagom pritisku prsta, a ne tvrd kao kamen. Ako je paradajz tvrd kao jabuka, velika je šansa da nije video sunce.

Prava hrana je ona koja miriše

Ne dajte da vas zavara sjaj na kore. Najbolji paradajz često nije onaj koji sija kao lakiran, već onaj koji izgleda „obično“. Kada jednom naučite da prepoznate pravi domaći miris peteljke, više nikada nećete nasesti na fabrički proizvedene plodove. Vaše zdravlje zaslužuje da na trpezi imate plodove koji su rasli polako, uz strpljenje i sunce, a ne uz pomoć ubrzivača rasta.

Budite mudri kupci. Pijaca je mesto gde treba da tražite kvalitet, a ne savršenstvo. Onaj paradajz koji miriše na leto, a ne na plastenik, uvek je pravi izbor.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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