Jedan jednostavan trik za duži život: Evo kada treba da doručkujete

Stručnjaci kažu da vreme doručka može uticati na zdravlje i čak na očekivani životni vek, zato je važno znati kada je najbolje prekinuti noćni post kako biste podržali metabolizam i stabilizovali šećer u krvi.

Zašto je vreme doručka važno

Studija objavljena u Communications Medicine pokazala je da odlaganje doručka za svaku dodatnu satnicu poveća rizik od prevremene smrti za oko 8 do 11 odsto, što implicira da rana konzumacija doručka ima značajan uticaj na dugoročno zdravlje.

Optimalno vreme za doručak

Preporučuje se jesti unutar jedan do dva sata nakon buđenja kako biste prekinuli noćni post, obezbedili energiju za dan i stabilizovali nivo glukoze u krvi, a dosledno doručkovanje u isto vreme pomaže i unutrašnjem satu da se pravilno uskladi.

Kako rana užina pomaže metabolizmu

Istraživanja u časopisu Clocks & Sleep pokazuju da raniji doručak poboljšava nivo glukoze u krvi i pojačava odgovor hormona GLP‑1 posle obroka, što pomaže u regulaciji apetita, varenja i kontrole šećera.

Šta izbegavati za doručak

Stručnjaci upozoravaju da peciva, kroasani, slatki žitarice, prerađeno meso, pakovani sokovi i zaslađeni jogurti često sadrže puno dodanog šećera, trans masti i malo vlakana, što dovodi do naglih skokova i padova šećera u krvi i ubrzane gladi.

Praktičan savet

Za bolju energiju i stabilniji metabolizam birajte doručak koji kombinuje proteine, zdrave masti i vlakna, jedite u razumnom roku posle buđenja i trudite se da to radite približno u isto vreme svakog dana kako biste podržali svoje biološke ritmove

