Jedan slatkiš lekari uvek preporučuju, iako svi misle da samo gomila salo – jedite ga svaki dan.

Kada je reč o slatkišima, teško je odoleti. Jednom kada počnemo, teško je prestati, što vodi do visokog šećera u krvi, gojaznosti, masne kože i drugih problema. Međutim, postoji jedan slatkiš koji je ne samo ukusan već i preporučljiv za zdravlje – tamna čokolada.

Američki supermodel Sindi Kraford, koja je svojom lepotom obeležila devedesete i koja i danas dominira modnim pistama, ne može da odoli tamnoj čokoladi. Na svom profilu „Meaningful Beauty“ na društvenoj mreži X, podelila je da je parče tamne čokolade njena svakodnevna uživancija.

„Na kraju ručka uvek uzmem mali komad tamne čokolade. To je poruka mom telu da je obrok gotov,“ rekla je Sindi za „The Cut.“

Tamna čokolada je bogata antioksidansima, poboljšava cirkulaciju i može pomoći u smanjenju stresa. S obzirom na ove prednosti, nije ni čudo što je mnogi stručnjaci preporučuju kao deo uravnotežene ishrane.

Bogata antioksidansima, uz sposobnost da smanji stres i poboljša cirkulaciju, tamna čokolada je dokaz da uživanje u slatkišima može ići ruku pod ruku i sa brigom o zdravljju. Uživajte pametno, svaki dan, i prepustite se ovom zdravom zadovoljstvu.

Dakle, sledeći put kada poželite nešto slatko, slobodno posegnite za tamnom čokoladom – i uživajte bez griže savesti!

(kurir.rs)

