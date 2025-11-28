Jedan zaboravljeni napitak čisti creva kao rukom i vraća energiju – pijte ga svaki dan, čak je bolji i od probiotika.

Napitak koji je (pre)dugo bio zanemaren – kefir je pravo blago za creva

U jednom od onih trenutaka kada pomislite „šta sam sve propustio?“, nekako vam uvek naiđe vest da stare navike možda imaju više smisla nego moderni trendovi. Upravo tako je sa napitkom koji su naši stari koristili — u pitanju je kefir. Često ga smatraju skromni, donekle i neprimetnim dok su kombucha i ostali napici dobijačli pažnju. Možda je trenutak da se vrati zasluženo mesto?

Dakle – šta je kefir i kako utiče na creva?

Radi se o fermentisanom mlečnom proizvodu (ili varijanti na bazi vode za one koji izbegavaju mlečne proizvode) koji sadrži znatno veću raznovrsnost mikroorganizama nego, na primer, običan jogurt. Kada se žargonski kaže „dobre bakterije“, mislim upravo na njih — one bakterije koje pomažu crevima, varenju i opštem osećaju dobrog zdravlja.

Da li ste ikada primetili kako vam creva rade kao sat kada jedete fermentisano ili jogurtski proizvod? Istraživanja pokazuju da balans crevne flore imati veze ne samo sa varenjem, nego i sa spavanjem, raspoloženjem, pa čak i suptilnim „signalima“ koje telo šalje kada je mikrobiom izbačen iz ravnoteže.

Kako piti kefir za najbolje zdravlje?

Probajte da pijete 100 – 200 ml kefira dnevno. Ako ga pijete na prazan stomak – tim bolje za creva. Ako je užinu posle obroka – može pomoći da se osećate sitije i zadovoljnije.

Vrlo važno: proverite deklaraciju kada ga kupujete – neki brendovi dodaju šećere ili zgušnjivače, što umanjuje prirodnu vrednost napitka.

Za bolja creva nije uvek zaslužna neka spektakularna „superhrana“ sa hiljadu sastojaka. Ponekad je tajna jednostavan napitak koji je bio tu sve vreme — samo smo ga prevideli.

Ako još niste — dajte šansu kefiru.

