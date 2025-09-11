Jedete ga svaki dan, a možda vam spašava život: Moćni saveznik protiv raka debelog creva

Ova namirnica iz vašeg frižidera jača imunitet, čuva probavu i potencijalno smanjuje rizik od raka debelog creva, a možda je već redovno konzumirate.

Jogurt je bogat visokokvalitetnim proteinima, kalcijumom i vitaminima koji podržavaju brojne telesne funkcije. Ključna moć krije se u živim probiotičkim kulturama, kao što su Lactobacillus i Bifidobacterium, koje pomažu varenju i održavanju zdrave ravnoteže mikroorganizama u crevima.

Istraživanja povezuju jogurt sa manjim rizikom od raka

Prema gastroenterologu dr. Josephu Salhabu, redovna konzumacija jogurta povezana je sa manjim brojem polipa u debelom crevu. Polipi mogu vremenom postati maligni, pa njihovo sprečavanje predstavlja ključni korak u zaštiti od raka.

Mikrobiota u crevima utiče ne samo na probavu, već i na kontrolu upalnih procesa i odbranu od štetnih bakterija. Neravnoteža crevne flore može pokrenuti niz zdravstvenih problema, dok probiotičke kulture iz jogurta pomažu da se održi optimalna zaštita.

Kako ga uključiti u ishranu?

Jogurt je izuzetno prilagodljiv – može se jesti samostalno ili u kombinaciji sa svežim voćem, orašastim plodovima i semenkama za bogat doručak. Savršeno pristaje u smoothie, a može poslužiti i kao baza za zdrave umake i prelive.

Održavanje zdrave crevne flore blisko je povezano sa opštim stanjem organizma. Redovan unos jogurta predstavlja jednostavan, ukusan i pristupačan način da doprinesete dugoročnom očuvanju zdravlja.

