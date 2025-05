Jedete ga svaki dan, a niste ni svesni šta vam radi telu: Ovo jelo je proglašeno jednim od najzdravijih

Domaća pileća supa već generacijama zauzima posebno mesto u kuhinji i na trpezi mnogih porodica, posebno kada nas pogodi prehlada, grip ili običan umor. Međutim, prema nutricionističkom portalu Eat This, Not That, ova tradicionalna supa nudi mnogo više od udobnosti – jedno je od najzdravijih jela na svetu, sa nizom dokazanih zdravstvenih prednosti.

Stručnjaci ističu da redovno konzumiranje pileće supe može poboljšati varenje, ojačati imunitet, pa čak i pozitivno uticati na izgled kože.

Više od leka protiv prehlade: Supa koja obnavlja telo i duh

Iako je mnogi povezuju isključivo sa ublažavanjem simptoma gripa, prednosti pileće supe daleko prevazilaze kratkoročno olakšanje. Zahvaljujući svom sastavu i toploti, deluje antiinflamatorno, hidrira telo i podstiče detoksikaciju.

U nastavku predstavljamo šest ključnih zdravstvenih prednosti koje pileća supa može imati na telo, zajedno sa naučnim objašnjenjima i preporukama nutricionista.

1. Poboljšava varenje i zdravlje creva

Supa pripremljena sa dosta povrća, poput šargarepe, celera, luka, bogata je vlaknima koja stimulišu probavni sistem i produžavaju osećaj sitosti. Pored toga, sadrži vitamine, minerale i antioksidante koji podržavaju ravnotežu crevne flore i jačaju opšte zdravlje.

Ako se pripremi od pilećih kostiju, ova supa postaje prirodni izvor kolagena – proteina koji doprinosi elastičnosti kože i može pomoći u smanjenju bora i celulita.

2. Prirodna detoksikacija: Čisti telo i hidrira

Lekari redovno savetuju povećan unos tečnosti tokom bolesti, a pileća supa nudi idealnu kombinaciju vode, soli i elektrolita. Ova ravnoteža pomaže telu da se brže oslobodi virusa, bakterija i toksina, čime se ubrzava proces zarastanja.

3. „Dezinfekcija“ grla: Pomaže kod upale

Zahvaljujući prisustvu soli i začina, topla supa može imati sličan efekat kao grgljanje toplom slanom vodom. Dok prolazi kroz ždrelo, pomaže u smanjenju bakterija u ustima i grlu, ubrzavajući smirivanje upale.

4. Ublažava simptome gripa i virusa

Isparenja tople supe deluju slično kao udisanje – otvaraju sinuse i olakšavaju disanje. Toplina supe zagreva telo iznutra, podstiče cirkulaciju i snižava temperaturu, a samim tim i neprijatne simptome kao što su zapušen nos i umor.

5. Vraća snagu i energiju

Tokom bolesti ili posle fizičke iscrpljenosti, pileća supa može poslužiti kao prirodni izvor energije. Proteini iz piletine i vitamini iz povrća obezbeđuju telu hranljive materije koje su mu potrebne za regeneraciju i vraćanje vitalnosti.

6. Snažan antiinflamatorni efekat

Naučna istraživanja potvrđuju da pileća supa ima izražen antiinflamatorni efekat. Naime, pokazalo se da smanjuje proizvodnju neutrofila – belih krvnih zrnaca odgovornih za stvaranje upale i prekomerne sluzi.

Prema istraživačima, redovno konzumiranje ove supe može pomoći i kod ozbiljnijih respiratornih problema, uključujući astmu, emfizem i otok tkiva.

Koji sastojci su ključni za maksimalnu korist?

Prema nutricionistima, najzdravija pileća supa sadrži piletinu, luk, šargarepu i celer. Piletina je bogata cisteinom, aminokiselinom koja pomaže u razbijanju sluzi u plućima i olakšava iskašljavanje. Šargarepa i celer sadrže beta-karoten i vitamin C koji stimulišu imuni sistem i ubrzavaju oporavak, dok je luk bogat antioksidansima koji dodatno štite organizam od infekcija i upala.

Tradicionalna medicina potvrđena naukom

Iako se kokošja supa generacijama koristi kao narodni lek, savremena nauka sve više potvrđuje njenu efikasnost u očuvanju zdravlja. Bez obzira da li je konzumirate radi zdravlja creva, hidratacije, podrške imunitetu ili boljeg izgleda kože – ova jednostavna supa može imati snažan pozitivan uticaj na vaše opšte zdravlje.

Ako još uvek nije redovan deo vaše ishrane, sada je savršeno vreme da to promenite.

