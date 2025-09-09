Jedete grašak svaki dan? Evo kakve iznenađujuće posledice to može da ima na vaše telo

Da li volite da jedete grašak – evo na šta treba da obratite pažnju.

Svakodnevno konzumiranje graška, uprkos njegovim brojnim nutritivnim prednostima, može dovesti do neprijatnih nuspojava kao što su nadimanje, gasovi i opšta nelagodnost u stomaku. Do ovoga dolazi zbog visokog sadržaja vlakana i određenih ugljenih hidrata koje telo teže vari, a koji zatim fermentišu u debelom crevu, prenosi n1info.rs.

Zašto stomak može da se buni?

Grašak je, kao i druge mahunarke, bogat vlaknima. Iako su vlakna ključna za dobro varenje, naglo povećanje njihovog unosa može preopteretiti sistem za varenje. Pored toga, grašak sadrži i ugljene hidrate koji mogu da izazovu gasove i nadutost kod osetljivih osoba. Da bi se ove neprijatnosti izbegle, preporučuje se postepeno uvođenje veće količine graška u ishranu, kako bi se digestivni sistem lakše prilagodio.

Skriveni „kradljivci“ hranljivih materija

Jedna od manje poznatih činjenica o grašku jeste da on sadrži takozvane antinutrijente, poput fitinske kiseline i lektina. Ova jedinjenja se mogu vezati za minerale kao što su gvožđe, kalcijum i cink u sistemu za varenje i na taj način otežati njihovu apsorpciju. Dobra vest je da se nivo ovih supstanci značajno smanjuje tokom kuvanja. Zato je pravilna termička obrada graška izuzetno važna.

Krcat proteinima, ali ipak na ovo obratite pažnju

Grašak je odličan izvor biljnih proteina, što ga čini popularnim izborom u ishrani. eđutim, ishrana sa izrazito visokim unosom proteina može predstavljati dodatno opterećenje za bubrege, naročito kod osoba koje već imaju problema sa ovim organima. Prekomerna konzumacija graška takođe može dovesti do povećanja nivoa mokraćne kiseline, što kod nekih osoba može izazvati bolove u zglobovima.

Umerenost je ipak ključ svega

Iako postoje potencijalne nuspojave, ne treba zaboraviti da je grašak izuzetno hranljiva namirnica, bogata vitaminima, mineralima i antioksidansima. Ključ je, kao i u svemu, u umerenosti i pravilnoj pripremi. Uključivanje raznovrsnog povrća u ishranu, uz pravilno kuvan grašak, osigurava da se iskoriste sve njegove prednosti bez neželjenih posledica.

