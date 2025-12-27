Jedini hleb koji topi salo: Prepun hranljivih sastojaka, jedite ga do mile volje i bez griže savesti

Neke vrste hlebova mogu pomoći da poboljšate zdravlje, a Jezekiljev hleb je jedini koji topi kilograme. Jedite ga do mile volje!

Sasvim je moguće da uživate u sveže pečenom hlebu i pritom mršavite. Ovo je jedini hleb koji topi salo i možete da ga jedete do mile volje

U moru različitih dijeta i brzih rešenja za skidanje kilograma, hleb i ugljeni hidrati važe za neprijatelja broj jedan. Zaboravljamo da nije svaki hleb napravljen od istih sastojaka, i samim tim štetan. Neke vrste hlebova vam mogu pomoći ne samo da kilažu dovedete u red, već i da poboljšate celokupno zdravlje.

“I najobičniji hleb može biti deo zdrave ishrane, ali neke opcije su bolje kada je reč o mršavljenju i skidanju masnih naslaga”, rekla je Loren Manaker, medicinski stručnjak. Njena preporuka je Jezekiljev hleb.

Kakav hleb je u pitanju?

U jednom parčetu tog hleba ima 80 kalorija, 0,5g masti (0% zasićenih), 15g ugljenih hidrata (od čega 3g vlakana) i 5g proteina.

Napravljen po posebnom, sporijem postupku i pun je sastojaka koji će prijati vašem organizmu. Tu su pšenica, ječam, proso, spelta i mahunarke. Zajedno, ove namirnice čine moćnu kombinaciju proteina i sadrže čak 18 amino kiselina uključujući svih devet koje su neophodne našem organizmu. Proces sporog pečenja onemogućava da se izgube prirodna vlakna i vitamini iz žitarica. Nasuprot uvreženom mitu o tome da hleb goji, stoji činjenica da žitarice od celog zrna mogu biti uspešan, čak i ključni saveznik u skidanju kilograma, nasuprot belom, prerađenom hlebu.

Prema studiji objavljenoj u World Journal of Diabetes, zamenom prerađenih žitarica onima od celog zrna doprinosite gubljenju kilograma. Veruje se da glavni razlog leži u visokom nivou vlakana koji su povezani sa stomačnim mikrobima i zdravljem metabolizma. Zbog dijetetskih vlakana, jedini hleb od celog zrna žitarica (Jezekiljev hleb), čini da ostanete siti duže. Neprerađene žitarice sadrže manje šećera pa pomažu u smanjivanju masnih naslaga.

Visok sadržaj vlakana i proteina po samo jednoj porciji ovog hleba neće povisiti nivo šećera u krvi, pa ćete masne naslage gubiti lakše. Na ovaj način možete da uživate u hlebu i svim namazima bez griže savesti.

Recept za Jezekiljev hleb:

8 šolja pšeničnog brašna od celog zrna

4 šolje ječmenog brašna

2 šolje skuvanog i izgnječenog sočiva

pola šolje mlevenog prosa

pola šolje raženog brašna

šolja i po vode

kašičica soli

4-6 kašika maslinovog ulja

7 grama sirovog kvasca ili kašika suvog kvasca

pola šolje tople vod

1 kašika meda

Priprema:

Otopite kvasac u toploj vodi i medu i ostavite da odstoji 10 minuta. Pomešajte pšenično, raženo brašno, proso i ječam.

Potom umešajte sočivo i ulje sa malo vode i izblendirajte, a onda sipajte u posudu sa ostatkom vode. Dodajte mešavinu brašna i otopljeni kvasac, dodajte so i ostatak brašna. Kada umešate smesu izručite je na površinu blago prekrivenu brašnom i mesite testo dok ne postane glatko. Stavite testo u nauljenu posudu i sačekajte da naraste duplo.

Ponovo izmesite testo, isecite ga na četiri vekne i ostavite da još naraste. Pecite na 250 stepeni 45 minuta.

