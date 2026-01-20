Jedino voće koje vam čuva srce: Jedite ga svaki dan za život pun snage

Ne samo da ćemo obogatiti svoj jelovnik, već će i vaše srce dobiti ono što mu je zaista potrebno kroz ovo voće – prirodnu zaštitu.

Jedite ga svaki dan za život pun snage – jedino voće koje čuva srce!

Zdrava ishrana je jedan od najjednostavnijih, ali i najmoćnijih načina da sačuvamo zdravlje i dobru funkcionalnost za srce i umanjimo rizik od kardiovaskularnih bolesti, prenosi avaz.ba.

Prema podacima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), pravilna ishrana igra ključnu ulogu u prevenciji ozbiljnih srčanih stanja, poput koronarne bolesti, aritmija, srčane slabosti i infarkta.

Iako često razmišljamo o zdravoj ishrani, voće je deo koji se neretko potcenjuje. A zapravo, pojedine vrste voća mogu značajno doprineti zdravlju našeg srca. Portal Health Digest prenosi da Američko udruženje za srce preporučuje pažljiv izbor voća kako bismo telu obezbedili važne hranljive materije – poput vlakana, vitamina, minerala i antioksidanasa, ali i kontrolisali unos šećera.

Stručnjaci su izdvojili 10 vrsta voća koje bi trebalo redovno da konzumiramo ako želimo da očuvamo zdravlje srca:

Bobičasto voće (borovnice, jagode, maline)

Breskve

Lubenica

Grejpfrut

Jabuke

Avokado

Pomorandže

Kivi

Nar

Šljive

Uključivanjem ovog voća u svakodnevnu ishranu, ne samo da ćemo obogatiti svoj jelovnik, već će i vaše srce dobiti ono što mu je zaista potrebno – prirodnu zaštitu.

