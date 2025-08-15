Jedite ga svaki dan: Jedan proizvod ekspresno čisti creva, a košta manje od 50 dinara!

Proizvod koji ima blagotvorno dejstvo na creva

Tradicionalni mlečni proizvod koji trenutno nije toliko popularan kao kefir ili grčki jogurt. Ipak, to je vrsta mlečnog proizvoda koji takođe obezbeđuje vredne sastojke. Kiselo mleko se proizvodi od nepasterizovanog mleka procesom mlečne fermentacije. Kiselog je ukusa, a takvu karakteristiku ima zahvaljujući sastojcima dobijenim fermentacijom, koji uključuju mlečnu kiselinu, sirćetnu kiselinu, etil alkohol i ugljen-dioksid.

Uključivanje kiselog mleka u vašu ishranu omogućava vam da dopunite svoj jelovnik proizvodima koji sadrže magnezijum, kalijum i kalcijum, kao i vitamine B, vitamin A, vitamin D i vitamin K. Kiselo mleko nije visokokalorični proizvod – 100 g sadrži u proseku 50 kcal. Pored toga, proizvod ima nizak glikemijski indeks.

Kiselo mleko je proizvod koji ima blagotvorno dejstvo na creva. Ovo je uglavnom zbog činjenice da je kiselo mleko prirodni probiotik. Probiotičke bakterije mlečne kiseline koje se nalaze u njemu važne su za crevnu mikrofloru, koja podržava creva, procese varenja i regeneraciju gastrointestinalnog epitela. Pijenje kiselog mleka takođe pomaže u jačanju vašeg imunološkog sistema.

Stručnjaci kažu da kiselo mleko radi kao usisivač u crevima. Ispijanje kiselog mleka poboljšava lučenje probavnih sokova i smanjuje rizik od zatvora. Takođe može da poboljša proces sagorevanja masti i bude korisno za ljude na dijeti za mršavljenje.

Kada je bolje ne uzimati kiselo mleko?

Nema posebnih kontraindikacija za pijenje kiselog mleka, ali se ne preporučuje davanje deci mlađoj od 10 meseci. Mogu da ga uzimaju i osobe sa intolerancijom na laktozu, jer fermentisani mlečni proizvodi ne sadrže ovaj šećer. Međutim, važno je da znate da je preporučljivo da ga konzumirate umereno, jer prekomerno može da dovede do smetnji u varenju, posebno ako niste navikli da pijete kiselo mleko.

