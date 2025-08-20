Jedite ih što više: Ovih su namirnice koje smanjuju rizik od čak 6 vrsta raka

Novo istraživanje otkriva da redovna konzumacija mleka, jogurta, sira i fermentisanih proizvoda može značajno smanjiti rizik od nekoliko vrsta raka, kao i poboljšati zdravlje srca, regulisati telesnu težinu i umanjiti šanse za dijabetes tipa 2.

Kako je istraživanje rađeno

Tim naučnika je pregledao preko 280 povezanosti između mlečnih proizvoda i 29 različitih zdravstvenih ishoda. Podaci su grupisani u pet ključnih oblasti: zdravlje srca i krvnih sudova, rak, telesna težina i sastav tela, smrtnost, te dijabetes, zdravlje kostiju i kognitivne funkcije.

Mleko

Od 51 studije koje su posebno proučavale mleko, 13 je ukazalo na smanjen rizik od raka usne duplje, mokraćne bešike i debelog creva. Većina analiza, međutim, nije pokazala značajan uticaj mleka na druge zdravstvene ishode, ali ni nije ukazala na štetne posledice.

Sir

U 20 studija sir je povezan sa nižim rizikom od kardiovaskularnih bolesti i određenih karcinoma, uključujući dojku i debelo crevo. Ipak, čak 25 studija nije pronašlo nikakav efekat, dok su samo dve zabeležile povećanu verovatnoću raka prostate.

Jogurt

Jogurt se istakao najpozitivnije – 25 studija potvrdilo je da konzumacija jogurta umanjuje rizik od srčanih oboljenja, dijabetesa tipa 2 i raka mokraćne bešike, dojke i debelog creva. Nijedna studija nije dokazala negativan efekat jogurta na zdravlje.

Fermentisani mlečni proizvodi

Kefir, kiselo mleko i slični proizvodi doneli su najdoslednije koristi: svih 13 studija zabeležilo je smanjenje rizika od srčanih problema, moždanog udara i raka mokraćne bešike i dojke. Četiri studije nisu pronašle uticaj, a samo jedna je ukazala na mogući negativan efekat.

Masnoća u mlečnim proizvodima

Većina istraživanja nije uočila razliku u zdravstvenom riziku između visokomasnih i niskomasnih proizvoda. Puni i sniženo masni mlečni proizvodi redovno su povezani sa boljim stanjem srca, a samo su dve studije ukazale na veći rizik kod punomasnog mleka.

Ovo istraživanje potvrđuje dugogodišnje savete nutricionista, ali ima i ograničenja: oslanja se na prethodne studije različitog kvaliteta, ne uzima uvek u obzir stil života ili genetiku, i pokazuje povezanosti, ali ne nužno uzročnost. Ipak, umeren unos mlečnih proizvoda može biti važan deo zdravog jelovnika.

