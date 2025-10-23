Sedam razloga zbog kojih bi jaja trebalo da jedete svakodnevno — treći je najvažniji

Jaja su vekovima bila sastavni deo mnogih kuhinja — ali zašto su toliko cenjena u nutritivnom smislu? Donosimo sedam ključnih razloga zbog kojih stručnjaci smatraju da je uključivanje jaja u svakodnevnu ishranu dobra ideja.

1. Izuzetno hranljiva namirnica

Jaja sadrže širok spektar vitamina i minerala — od vitamina A, B-kompleksa, pa sve do selena i fosfora. Veći deo ovih hranljivih materija nalazi se u žumancetu, dok belance uglavnom daje kvalitetan protein.

2. Pomažu u poboljšanju profila holesterola

Iako jaja sadrže holesterol, današnja istraživanja pokazuju da unos jajeta kod većine ljudi ne dovodi do značajnog porasta lošeg holesterola.

Naprotiv — jaja mogu povisiti HDL („dobri“) holesterol i promeniti LDL („lošiji“) u oblik koji nije toliko štetan.

3. Izvor holina — važnog nutrijenta za mozak

Holin, često spominjan kao deo B-skupa vitamina, ima ključnu ulogu u zdravlju mozga, neurona i celularnih membrana.

Mnogi ljudi ne unose dovoljno holina, posebno trudnice, pa jaja mogu biti odličan izvor.

4. Kvalitetan protein sa kompletnim profilom aminokiselina

Jaja sadrže svih devet esencijalnih aminokiselina — one koje telo ne može samo da proizvede. Zbog toga se često koriste kao zlatni standard kada se ocenjuje biološka vrednost proteina u drugim namirnicama.

5. Zaštita vida — lutein i zeaksantin

Jaja su izvor antioksidanata luteina i zeaksantina, koji se nakupljaju u mrežnjači oka i pomažu da se smanji rizik od makularne degeneracije i katarakte.

Studije pokazuju da redovna konzumacija žumanceta može pojačati nivo ovih supstanci u krvi.

6. Pomažu u održavanju sitosti i regulaciji težine

Jaja su prilično zasitna zbog visokog sadržaja proteina, što može smanjiti želju za grickalicama između obroka.

Neka istraživanja ukazuju da doručak sa jajima može doprineti smanjenju ukupnog dnevnog unosa kalorija.

7. Umeren unos je siguran za većinu ljudi

Kod zdravih osoba, jedno do dva jaja dnevno se uglavnom ne povezuju s povećanim rizikom od srčanih bolesti.

Međutim, oni sa postojećim srčanim stanjima, visokim holesterolom ili dijabetesom trebalo bi da razgovaraju sa lekarom o svojim prehrambenim navikama.

Zaključak: Zašto jaja zaslužuju mesto na vašem tanjiru

Jaja nisu samo pristupačan obrok — oni su nutritivno bogata namirnica koja može doprineti zdravlju srca, mozga, oka i mišića. Uz dobro balansiranu ishranu i umerenu upotrebu, često su dragocen saveznik u ishrani.

