Jedite ovaj slatkiš do mile volje, osim zadovoljstva i raspoloženja, štiti srce i obuzdava želju za šećerom

Crna čokolada je jedina poslastica koju lekari nekad preporučuju.

Dokazano štiti srce i obuzdava želju za šećerom, predstavlja veliko zadovoljstvo i popravlja raspoloženje. Jedite ovaj slatkiš do mile volje i bez griže savesti.

Lekari će vam savetovati da većinu slatkiša svedete na minimum. Međutim, crna čokolada sa visokim sadržajem kakaoa je godinama bila prijatan izuzetak. To je hrana koja, pored zadovoljstva, donosi i konkretne zdravstvene koristi, pod uslovom da nije puna šećera i da je jedete umereno.

Naučni radovi sve više ističu flavanole kakaoa kao važne saveznike kardiovaskularnog sistema: oni podstiču bolji protok krvi, smanjuju oksidativni stres i blagotvorno deluju na elastičnost krvnih sudova.

Glavna razlika je u sastavu. Visokokvalitetna crna čokolada (najmanje 70% kakaa) sadrži vlakna, gvožđe, magnezijum, fosfor i cink.

Za razliku od klasičnih mlečnih čokolada i kolača, sadrži znatno manje šećera i više kakaa, koji je izvor moćnih antioksidanata.

Studije su pokazale da umerena konzumacija crne čokolade može biti povezana sa manjim rizikom od srčanih oboljenja, boljom funkcijom krvnih sudova i smanjenim upalama u telu.

Koristi za srce, mozak i raspoloženje

Crna čokolada sadrži jedinjenja koja utiču na neurotransmitere povezane sa dobrim raspoloženjem, pa mnogi ljudi intuitivno posežu za njom kada su pod stresom. Ovu intuiciju potkrepljuju istraživanja koja je povezuju sa smanjenjem subjektivnih osećaja stresa.

Pored toga, neke studije ukazuju na potencijalno koristan efekat kakaoa na kognitivne funkcije, posebno koncentraciju i brzinu obrade informacija. To crnoj čokoladi daje epitet „gorivo za mozak“ u malim dozama.

Da li zaista može da „utoli“ želju za šećerom?

Crna čokolada ima intenzivniji ukus i manje je slatka od mlečne čokolade, pa samo nekoliko kockica često zadovoljava želju za slatkim. Ovo izbegava nagle skokove i padove šećera u krvi koji pokreću nove želje. Zato je nutricionisti često preporučuju kao „pametnu zamenu“.

Umesto potpunog eliminisanja deserta, bolje je naučiti da posegnete za onima koji takođe donose nešto korisno organizmu. Antioksidansi i vlakna iz kakaoa pomažu u stabilizaciji nivoa glukoze i osetljivosti na insulin, što dodatno podržava kontrolu apetita.

Koliko i kakvu crnu čokoladu odabrati

Porcija koja se najčešće pominje u istraživanjima i preporukama stručnjaka je oko 20 do 30 grama dnevno, nekoliko kockica koje možete pojesti. Sve više od toga vraća priču u zonu „slatkiša“, bez obzira na dobre sastojke.

Iako crna čokolada ima impresivnu listu potencijalnih koristi, lekari ipak naglašavaju da ona nije čudotvorni lek, već pametan dodatak uravnoteženoj ishrani.

Najbolji efekat ima kada je deo šire slike: dovoljno sna, vežbanja, raznovrsne ishrane i kontrole drugih izvora šećera i industrijskih proizvoda.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

