Jedite ovo ujutro i ceo dan ćete imati snage, a mozak ima da vam radi kao švajcarski sat

Probajte ovo – najbolje „gorivo“ za vaše telo i mozak.

Najbolji izvor jutarnje energije za mozak i ceo organizam su prirodni, neprerađeni ugljeni hidrati koji se nalaze u medu, voću i integralnim žitaricama. Naš mozak funkcioniše isključivo na glukozu, a ove namirnice mu obezbeđuju neophodno „gorivo“ za početak dana, zbog čega nijedna aktivnost ne bi trebalo da započne bez njih.

Doručak je, kako mnogi stručnjaci ističu, zaista najvažniji obrok u danu. Preskakanjem doručka ili konzumiranjem pogrešnih namirnica, rizikujete pad energije i lošu koncentraciju. Jednostavni ugljeni hidrati iz peciva i slatkiša dovode do naglog skoka, a potom i brzog pada šećera u krvi. To može izazvati osećaj umora i „moždane magle“ već sredinom prepodneva.

Zašto su ugljeni hidrati toliko važni?

Često se o ugljenim hidratima govori u negativnom kontekstu, ali oni su primarni izvor energije za telo. Varenjem se pretvaraju u glukozu, koja je, kao što je pomenuto, jedina hrana koju mozak prihvata. Da li ste znali da mozak odrasle osobe potroši oko 20% ukupne energije tela, iako čini samo 2% telesne mase? Upravo zato je važno obezbediti mu stabilan i kvalitetan izvor energije, posebno ujutru nakon noćnog posta.

Kako odabrati prave ugljene hidrate?

Ključ je u odabiru složenih, neprerađenih ugljenih hidrata. Namirnice poput ovsene kaše, hleba od celog zrna, voća i meda oslobađaju energiju postepeno. Ovo omogućava stabilan nivo šećera u krvi, što rezultira dugotrajnom energijom i boljom mentalnom bistrinom. S druge strane, prerađena hrana, peciva iz pekare i zaslađene žitarice, iako deluju kao brzo rešenje, zapravo vam čine medveđu uslugu.

Pored ugljenih hidrata, za optimalnu funkciju mozga važno je uključiti i proteine i zdrave masti. Jaja su, na primer, odličan izvor proteina i ključnih nutrijenata za zdravlje mozga. Kombinovanjem integralnog tosta sa jajima ili ovsene kaše sa bobičastim voćem i orasima, stvarate savršeno izbalansiran obrok koji će vas držati sitim i fokusiranim satima.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com