Jedite ovo za doručak i doživećete stotu: Čisti creva i olakšava probavu, a pomaže i kod mnogih drugih tegoba

Jednostavan doručak za zdravlje i dugovečnost nije samo ritual, već i prirodan način da se telo očisti i osnaži. Dan Butner, istraživač posvećen proučavanju navika stogodišnjaka, proveo je poslednjih 20 godina istražujući njihov način ishrane. U zabačenom delu Kostarike, u mestu Nikoja, otkrio je doručak koji ne samo da daje energiju za ceo dan, već i čisti creva i olakšava probavu, čineći ga jednim od najzdravijih na svetu.

Svakog jutra, grupa meštana budi se rano kako bi pripremila ovaj obrok, koji je postao predmet interesovanja brojnih istraživača. Njihova tradicija pokazuje da jednostavne, lokalne namirnice, pripremljene na prirodan način, mogu biti ključ vitalnosti i dugovečnosti, pa je doručak iz Nikoje danas inspiracija za sve koji žele da žive duže i zdravije.

Tradicionalna priprema

Meštani Nikoje započinju svoj dan paljenjem vatre u glinenim pećima, pripremom začinjenog pasulja i mešanjem testa od kukuruznog brašna. Posebno je zanimljiv postupak oblikovanja kukuruznih tortilja, koje se prave ručno i peku na vrelom glinenom tanjiru.

– Žena odvoji komad testa veličine loptice za golf, stavi ga na papir za pečenje i formira savršeno okruglu pljeskavicu. Stavlja je na vreli glineni tanjir, gde se testo nadigne, a zatim ga savija u savršenu tortilju – ispričao je on.

– Na drugom kraju šporeta njih trojica pomešaju pasulj sa lukom, crvenom paprikom i lokalnim začinskim biljem. Pasulj se polako kuva oko sat vremena, a zatim pomeša sa pirinčem – dodao je Bitner.

Butner ističe da je ključ zdravstvenih prednosti ovog obroka u sastojcima koje koriste. Kukuruzne tortilje su bogate složenim ugljenim hidratima. Posebno je značajno to što pepeo razbija čelične zidove kukuruza, oslobađajući aminokiseline i čineći niacin dostupnim telu.

Takođe, crni pasulj sadrži slične sastojke kao borovnice, te ima pozitivan uticaj na varenje, krvni pritisak i nivo insulina u krvi. Kombinacija pasulja i pirinča stvara kompletan protein, što doprinosi zdravom i dugom životu.

Cena i praktičnost

Ukupna cena ovog doručka samo oko četiri evra, a može se pripremiti za celu nedelju, što ga čini ne samo zdravim, već i ekonomičnim izborom.

Doručak iz Nikoje pokazuje da zdravlje i dugovečnost ne zavise od komplikovanih dijeta, već od jednostavnih, prirodnih navika. Obrok koji čisti creva, olakšava probavu i daje energiju za ceo dan postao je simbol vitalnosti meštana Kostarike. Njihova tradicija nas podseća da je snaga u jednostavnosti – u hrani koja dolazi iz prirode i u ritmu života koji prati telo, a ne protiv njega.

(Espreso/Republika)

