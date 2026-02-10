Isprobajte ovu neuobičajenu dijetu gde su glavni sastojci kuvana jaja.

Jedite samo 3 kuvana jaja ovako svaki dan i salo ima da se topi kao rukom!

Kuvana jaja – kako funkcioniše i šta očekivati?

Ideja je jednostavna jaja iskombinujte sa drugim dozvoljenim namirnicama u planu ishrane koji može da dovede do gubitka kilograma već u prvoj nedelji.

Zašto baš jaja?

Jaja su bogata proteinima, ali i brojnim vitaminima i mineralima. U njima se nalaze svi esencijalni proteini, kao i holin, omega‑masne kiseline, kalcijum, magnezijum, gvožđe, jod i vitamini poput A, D, E i K. Zato se tokom ove dijete ne morate plašiti da ćete biti bez važnih hranljivih materija, sve dok plan pratite kako treba.

Osnovna pravila ovakve ishrane

Šta se jede:

Tri kuvana jaja dnevno su osnova. Uz jaja možete jesti povrće i voće i čak obrok obogatiti supama bez mesa.

Pijte dosta tečnosti: vodu, crnu kafu, čaj ili limunadu bez šećera i meda. Dopušteno je sveže, kuvano ili kiselo povrće.

Šta se izbegava:

Meso i pržena hrana. Hleb i bilo kakva testa.

Primer jelovnika za jednu nedelju

Doručak: Jedno kuvano jaje uz obilnu salatu od svežeg povrća, šolju jogurta i mali komadić sira. Moguća je i palenta uz jaje, sir i jogurt.

Ručak: Bistra supa od povrća ili lagana supa od kostiju, a zatim kuvano jaje uz bareno povrće po izboru.

Večera: Slična doručku — kuvano jaje uz povrće i malo mlečnih proizvoda.

Šta možete očekivati?

Zbog kombinacije visokog unosa proteina i niskog unosa kalorija, mnogi ljudi vide promene već u prvoj nedelji. Ovakav režim može dovesti do gubitka oko 1000 kalorija dnevno, što brzo utiče na telesnu težinu.

Važni saveti i upozorenja

Ova dijeta nije za svakoga. Ako imate zdravstvenih problema, srčanih smetnji ili ste trudni ili dojite, nikako ne bi trebalo da je započnete bez konsultacija sa lekarom. Takođe, jaja ne treba da budu jedina hrana koju jedete tokom dana, jer takav ekstreman režim može biti opasan. Slušajte svoje telo i ne idite u krajnosti bez nadzora stručnjaka.

