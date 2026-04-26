Jedite svako veče ovih ove namirnice, skinućete svo salo sa stomaka za 30 dana

Izbor namirnica za večeeru utiče na smanjenje kilograma i obima struka. Jedite svako veče ove namirnice i gledajte kako se kilogrami tope.

Jedite svako veče ove namirnice. Prema mišljenju stručnjaka, mogu doprineti topljenju masnoća u roku od mesec dana.

Često je upravo večera najproblematičniji obrok kada je reč o mršavljenju i zdravom načinu ishrane. Mnogi se pitaju šta jesti a da ne dodaje kilograme, kako kombinovati namirnice i koliko kasno smeju da večeraju.

„Ne postoje magične namirnice koje tek tako tope salo sa stomaka, ali pravi izbor večere može značajno da podrži gubitak masnoće“, kaže Tara Kolingvud, dijetetičarka i koautorka knjige Flat Belly Cookbook for Dummies.

Želite da sagorite masnoće za 30 dana? Stručnjaci kažu da u tom slučaju birate hranu pažljivo. Fokusirajte se na namirnice koje su bogate proteinima, sadrže mnogo vlakana i pomažu u kontroli večernje gladi i nivoa šećera u krvi.

„Ti faktori su ključni za smanjenje ukupne telesne masnoće vremenom, kao i masnoće u predelu stomaka“, kaže Tara Klingvud.

Jedite svako veče navedene namirnice:

Losos ili druga masna riba

Losos i druge masne ribe predstavljaju odličan izvor proteina.

„Losos, skuša i sardine bogati su omega-3 masnim kiselinama i nemasnim proteinima. Proteini vas drže sitima, dok omega-3 masne kiseline pomažu u smanjenju upala, koje su povezane sa nakupljanjem masnoće u predelu stomaka“, objašnjava ona, a prenosi EatThis.

Savet je da ih kombinujete sa povrćem za uravnoteženu i zasitnu večeru.

Lisnato zeleno povrće

Lisnato zeleno povrće je još jedna ključna grupa namirnica koju bi trebalo obilno da jedemo ako želimo da smršamo.

„Spanać, kelj i blitva imaju malo kalorija, a veliki volumen i pritom su puni vlakana. Pomažu da se tanjir i stomak ispune i drže ukupan unos kalorija pod kontrolom, što je jedan od glavnih faktora u smanjenju masnoće na stomaku“, kaže ona.

Pasulj i sočivo

Pasulj i sočivo su ukusni i veoma zasitni.

„Ovi biljni izvori proteina bogati su vlaknima, što pomaže u kontroli gladi i stabilizaciji šećera u krvi tokom večeri. Takođe nas zasite, pa sprečavaju grickanje kasno uveče koje može da sabotira mršavljenje“, ističe Kolingvud.

Kupusasto povrće

Kupusnjače su još jedna grupa namirnica koje bi obavezno trebalo da se nađu na jelovniku.

„Brokoli, karfiol, prokelj i kupus obezbeđuju vlakna i jedinjenja koja podržavaju varenje i zdravlje creva. Zbog volumena i malo kalorija idealni su za smanjenje telesne težine i masnoće u predelu stomaka“, kaže Kolingvud.

Nemasni proteini (piletina, ćuretina, tofu)

Nemasni proteini (piletina, ćuretina, tofu) predstavljaju odlično gorivo za mršavljenje.

„Večere bogate proteinima pomažu u očuvanju mišićne mase, što je ključno za održavanje brzine metabolizma, naročito kako starimo. Takođe vas drže sitima i sprečavaju prejedanje kasnije uveče“, objašnjava Kolingvud.

Integralne žitarice (kinoa, tortilje i hleb od celog zrna)

Integralne žitarice (kinoa, tortilje ili hleb od celog zrna, integralni pirinač) još su jedan sjajan izvor energije.

„Mala porcija integralnih žitarica uz večeru može pomoći u balansiranju obroka i sprečavanju žudnje za hranom. Zbog vlakana koje sadrže duže ostanemo siti, a i podržavaju zdraviji metabolizam. Savet je porcija od oko pola šolje kuvanih žitarica, uz proteine i povrće“, savetuje Kolingvud.

Na kraju, iako nijedna namirnica bukvalno ne topi salo sa stomaka, večera koja se sastoji od nemasnih proteina, povrća bogatog vlaknima, integralnih žitarica ili zdravih masti može doprineti smanjenju abdominalne masnoće u roku od mesec dana, ukoliko se kombinuje sa sveukupno zdravom ishranom, fizičkom aktivnošću i upravljanjem stresom, zaključuje Kolingvud.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

