Jedite uveče ovu zdravu grickalicu i ujutru ćete bez muke isprazniti creva.

Ova grickalica će vam pomoći da ujutru bez problema idete u toalet i ispraznite creva.

Opstipacija creva je čest problem, a uzrok je najčešće neadekvatna ishrana i malo fizičke aktivnosti.

Razloga za opstipaciju ili zatvor ima više, ali vodeći uzrok problema s obavljanjem nužde jeste ishrana koja ima malo vlakana. Vlakna se nalaze u mahunarkama, orašastim plodovima i integralnim žitaricama. Hrana bogata vlaknima pomaže u povećanju mase i vode u stolici, što omogućava da hrana brže prođe kroz organe za varenje.

Uz unos vlakana, važno je piti i dovoljno vode. Noću posežemo za slatkišima ili slanom i hrskavom hranom, ali kod opstipacije je pomoći grickalice poput leblebija. Četvrtina šoljice leblebija ima oko pet grama vlakana, što će vam pomoći da ujutru bez problema ispraznite creva idete u toalet.

Ako se borite sa zatvorom, ne morate odmah posezati za laksativima – ponekad je dovoljno napraviti malu promenu u večernjoj navici. Umesto čipsa ili slatkiša, izaberite šaku pečenih leblebija. Ova jednostavna, ali moćna grickalica bogata vlaknima podstiče rad creva, a uz dovoljan unos vode tokom dana, pomoći će vam da se ujutru osećate lakše i rasterećenije.

Male promene u ishrani često donose najveće olakšanje – i to bez muke.

