Jedna čudotvorna žitarica pomaže varenje, a spas je za srce i bubrege, više gvožđa ima u njoj nego u mesu. Jedite je češće!

Telu, umu i duhu daje životnu energiju, ima smirujući učinak. Baš zbog toga ovo sočivo je jedna od najvažnijih namirnica u kuhinji.

Crveno sočivo je slatka, lagana namirnica, čudotvorna žitarica koja oporavlja organizam, posebno kada je skuvana sa malo ulja i začina.

Zrnca ove žitarice bogata su vitalnim hranjivim sastojcima poput proteina, ugljenohidrata i vlakana, kao i vitaminima i mineralima kao što su magnezijum, gvožđe, cink, folat, fosfor, kalijum, bakar i vitamini grupe B.

Lekovita svojstva crvenog sočiva

Crveno sočivo je lagano, ukusno i lako svarljivo, pa je mogu redovno koristiti i osobe koje imaju problema sa varenjem mahunarki.

Zbog svoje hranjivosti, preporučuje se kod oporavka nakon bolesti. Jača imunitet, čisti organizam, a pomaže i kod poremećaja jetre.

Crveno sočivo je posebno cenjena namirnica, jer:

pomaže varenje

pomaže protiv nadimanja i grčeva

prirodni je laksativ

eliminiše toksine iz tela

daje vitalnost i energiju

stimuliše rad srca

opušta krve sudove čime se povećava cirkulacija krvi

revitalizuje organizam

utiče pozitivno na imunološki sustav

blagotvorno deluje na bubrege i mokraćni sistem

pomaže u iskašljavanju

povećava proizvodnju majčinog mleka

neguje i pročišćava kožu

ima nizak glikemijski indeks

S obzirom na brojne zdravstvene prednosti, crveno sočivo ima višestruku korist za naše zdravlje pa se isplati uvrstiti ga u svakodnevnu ishranu.

Crveno sočivo umesto zaprške

Pošto se u današnje vreme mnoi sklanjaju od belog hleba i brašna, jedna namirnica je postala izuzetno popularna i mnogi je koriste kao zamenu prilikom pripreme zaprške – reč je o crvenom sočivu!

Crveno sočivo je najbolja zamena za nezdravo prženo brašno, a pored mnogih zdravstvenih benefita lako je za varenje i sadrži samo 330 kalorija u 100 grama i približno 24 grama proteina biljnog porekla.

Nije potrebno da se namače satima pre termičke obrade, kao što je slučaj sa leblebijem ili graškom, a za kuvanje je potrebno samo 15-ak minuta.

Šta treba da uradite?

Isperite crveno sočivo u hladnoj vodi da uklonite nečistoće i dodajte ga u supu, pasulj ili neki drugi sos 15 do 20 minuta pre kraja kuvanja. Tokom termičke obrade, sočivo će kao sunđer upiti dobar deo tečnosti, raspasti se i tako zgusnuti jelo koje pripremate.

Međutim, ako zaprška posle kuvanja nema kremastu teksturu slobodno sve prespite u blender na par sekundi.

Koliko sočiva je potrebno za pripremu zaprške?

Koristite 100 grama suvog crvenog sočiva na 500 mililitara. Količina sočiva će varirati u zavisnosti u zavisnosti koliko želite da bude gusto. Sočivo će se potpuno raspasti i nećete ga osetiti u hrani.

