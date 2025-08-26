Jedna čudotvorna žitarica spas je za srce i bubrege, a malo ko je jede: Više gvožđa ima u njoj nego u mesu

Telu, umu i duhu daje životnu energiju, ima smirujući učinak. Upravo zbog toga crveno sočivo je jedna od najvažnijih namirnica u kuhinji i smatra se najzdravijom među svim vrstama sočiva

Njena zrnca bogata su vitalnim hranjivim sastojcima poput proteina, ugljenohidrata i vlakana, kao i vitaminima i mineralima kao što su magnezijum, gvožđe, cink, folat, fosfor, kalijum, bakar i vitamini grupe B.

Crveno sočivo je slatka, lagana namirnica koja oporavlja organizam, posebno kada je skuvana sa malo ulja i začina.

Lekovita svojstva crvenog sočiva

Crveno sočivo je lagano, ukusno i lako svarljivo, pa je mogu redovno koristiti i osobe koje imaju problema sa varenjem mahunarki.

Zbog svoje hranjivosti, preporučuje se kod oporavka nakon bolesti. Jača imunitet, čisti organizam, a pomaže i kod poremećaja jetre.

Crveno sočivo je posebno cenjena namirnica, jer:

pomaže varenje

pomaže protiv nadimanja i grčeva

prirodni je laksativ

eliminiše toksine iz tela

daje vitalnost i energiju

stimulira rad srca

opušta krve sudove čime se povećava cirkulacija krvi

revitalizira organizam

utiče pozitivno na imunološki sustav

blagotvorno deluje na bubrege i mokraćni sistem

pomaže u iskašljavanju

povećava proizvodnju majčinog mleka

neguje i pročišćava kožu

ima nizak glikemijski indeks

S obzirom na brojne zdravstvene prednosti, crveno sočivo ima višestruku korist za naše zdravlje pa se isplati uvrstiti ga u svakodnevnu ishranu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com