Jedna jeftina namirnica je najbolja za nedostatak gvožđa – mnogi ljudi je ne jedu, a jeftina je i nalazi se svuda.

Nedostatak gvožđa jedan je od najčešćih problema u ishrani.

Nedostatak gvožđa može dovesti do umora, slabokrvnosti, vrtoglavice i opšteg osećaja iscrpljenosti. Gvožđe pomaže telu da proizvodi hemoglobin — protein u crvenim krvnim zrncima koji prenosi kiseonik do svih tkiva. Kada ga nema dovoljno, telo kreće da „gladuje“ za kiseonikom, što utiče na energiju i koncentraciju.

Postoje namirnice koje su posebno bogate gvožđem i koje mogu pomoći u podizanju njegovog nivoa u organizmu ako se redovno konzumiraju. Njihov efekat može biti još bolji ako se jedu uz hranu bogatu vitaminom C, jer on poboljšava apsorpciju gvožđa, prenosi danas.rs.

Namirnice bogate gvožđem

Crveno meso i iznutrice

Crveno meso je jedan od najboljih izvora lako dostupnog (hem) gvožđa. Životinjska jetra i drugi organi sadrže posebno visoke količine. Dobri su izbori za one kojima je potrebna dodatna doza gvožđa.

Riba i morski plodovi

Riblje meso, školjke i školjke poput školjki i kamenica takođe sadrže značajne količine gvožđa. Dodatni plus je što često dolaze sa dodatnim benefitima poput omega‑3 masnih kiselina koje sadrže.

Tamnozeleno lisnato povrće

Spanać, blitva, kelj i drugo tamnozeleno povrće sadrže nehem gvožđe koje može doprineti dnevnim potrebama. Posebno je dobora kada se kombinuje sa vitaminom C iz limuna, paprike ili paradajza.

Mahunarke

Pasulj, sočivo, leblebije i grašak su odlični biljni izvori gvožđa, posebno za one koji ne jedu meso. Pored gvožđa, bogati su i vlaknima i proteinima.

Orašasti plodovi i semenke

Bademi, orasi, laneno seme i susam sadrže dobru količinu gvožđa, a idealni su i kao dodatak u salatama, žitaricama ili kao grickalica.

Suvo voće

Suve kajsije, suve šljive i suve grožđice su praktični izvori gvožđa koje možeš lako ubaciti u doručak ili međuobrok.

Uključivanje ovih namirnica u svakodnevnu ishranu može pomoći u održavanju optimalnog nivoa gvožđa. Optimalan nivo gvožđa podržava energiju, imunitet i opšte zdravlje. Kombinovanje sa izvorima vitamina C (kao što su citrusno voće, paprika ili paradajz) može dodatno povećati efikasnost apsorpcije gvožđa iz biljnih namirnica.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

