Jedna jeftina žitarica normalizuje šećer u krvi i kao rukom topi salo, možete da je jedete svaki dan

Ovo je namirnica koju treba da što pre uvedete u svoj jelovnik. Vrlo brzo stabiliše metabolizam i otapa salo oko stomaka, ali i normalizuje šećer u krvi. Najbolje je to što možete da je jedete svaki dan bez bojazni za probleme sa probavom.

Ako želite da stabilizujete šećer u krvi i oslobodite se viška kilograma, bulgur je namirnica koju treba da uvedete u svoj jelovnik. To je žitarica koja normalizuje nivo šećera u krvi i podstiče sagorevanje masti povezano sa starenjem.

Bulgur je bogat vlaknima koja usporavaju apsorpciju glukoze u krv i tako normalizuje šećer u krvi. Korisno je znati da što je bulgur tvrđi, to će bolje stabilizovati nivo šećera u krvi.

Kada je u pitanju gubitak kilograma, bulgur može biti vaš saveznik jer je složeni ugljeni hidrat koji povećava osećaj sitosti. Dovoljno ga je jesti nekoliko puta nedeljno, a u prodavnicama se može naći pakovanje od pola kilograma za manje od 350 dinara.

Bulgur je bogat vitaminima B, E i K, gvožđem, kalcijumom, natrijumom, fosforom, manganom, selenom i antioksidansima. Normalizuje rad digestivnog trakta, jača imuni sistem i blagotvorno deluje na nervni sistem.

Bulgur potiče sa Bliskog istoka, a potiče od pšenice koja potiče iz Mesopotamije i koja se uzgaja oko 12 hiljada godina. Ova pšenica se u početku koristila za proizvodnju hleba, a pre oko četiri hiljade godina počela je i proizvodnja bulgura.

Danas je ova namirnica karakteristična za Bliski istok i mediteransko područje, a često se koristi u Indiji, Pakistanu, Jermeniji, Libanu, ali i na Kipru i u Saudijskoj Arabiji. Čest je sastojak salata, jede se i kao prilog mesu ili ribi, ili kao samostalan obrok.

