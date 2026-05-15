Jedna kašičica čini čuda: Šta se dešava sa našim telom ako jedemo med svaki dan?

Ako jedemo med svaki dan, telo nam zahvaljuje na neočekivan način. Saznajte šta se menja već prve nedelje i kako da ga pravilno uzimate.

Ako svakog jutra jedemo med na prazan stomak, telo počinje da reaguje brže nego što mislite. Već posle nedelju dana primetićete sitne promene koje se tiču varenja, energije i imuniteta.

Šta se dešava kada jedemo med svakog jutra

Već u prvih nekoliko dana telo dobija blagi nalet glukoze i fruktoze koji se sporije razlažu nego beli šećer. To znači stabilniji nivo energije do podneva, bez onog naglog pada koji vas tera ka grickalicama.

Mozak radi bistrije, a koncentracija se drži duže.

Drugo, kašičica meda dnevno blago stimuliše crevnu floru. Med sadrži oligosaharide koji se ponašaju kao prebiotici i hrane korisne bakterije u crevima. Posle pet do sedam dana mnogi prijavljuju redovniju stolicu i manje nadimanja.

Med u ishrani i grlo koje ne grebe

Ako vas često grebe grlo, kašičica meda pre spavanja smiruje sluzokožu i utišava noćni kašalj. Bagremov i lipov med najčešće se preporučuju za disajne puteve.

Kod suvog kašlja kod dece starije od godinu dana, med se pokazao kao blaga prirodna pomoć.

Najveća greška koju pravimo dok jedemo med

Evo onog trika koji menja sve. Med se ne sme staviti u ključalu vodu ni čaj iznad 40 stepeni. Visoka temperatura razgrađuje enzime i stvara jedinjenje hidroksimetilfurfural, koje ne želite u svom telu. Sačekajte da se napitak prohladi, pa tek onda umešajte kašičicu.

Druga uobičajena greška je preterivanje. Više od dve do tri kašičice dnevno znači previše šećera, što potpuno poništava korist. Med je lek u malim dozama, a obična slatka grickalica u velikim.

Kako da znate da je med pravi

Tržište je puno mešavina i lažnjaka, pa pre nego što počnemo da jedemo med svakodnevno, proverite šta nosite kući.

Pravi med ima sledeće osobine:

Kristališe se s vremenom, naročito bagremov posle godinu dana

Sporo se sliva sa kašike u jednoj niti, ne curi kao sirup

Ima miris cveća ili šume, a ne samo na „slatko“

Kupljen od poznatog pčelara ili sa deklaracijom o poreklu

Ne peni se i nema beli sloj na vrhu

Prema podacima objavljenim u časopisu „Nutrients“, pregled studija o uticaju meda na zdravlje srca i metabolizma ukazuje da redovno konzumiranje meda može povoljno delovati na nivo šećera i holesterola, naročito kada zameni rafinisani šećer u ishrani.

Kome se ne preporučuje da jede med svaki dan

Iako je prirodan, med nije za svakoga. Osobe sa dijabetesom moraju da ga uračunaju u dnevni unos ugljenih hidrata.

Beba mlađa od godinu dana ne sme da dobije ni kap zbog rizika od botulizma.

Ako imate alergiju na polen ili ubod pčele, posavetujte se sa lekarom pre nego što ga uvedete u rutinu.

Da li je bolje jesti med ujutru ili uveče?

Ujutru daje energiju i pokreće varenje, a uveče smiruje grlo i pomaže san. Birajte prema cilju, a ne prema pravilu.

Može li med da se topi u toploj vodi?

Može u mlakoj, do 40 stepeni. Kipuća voda uništava enzime i smanjuje korisna svojstva meda.

Goji li med kao šećer?

Ima manje kalorija po kašičici od šećera, ali u prevelikim količinama goji isto. Držite se jedne do dve kašičice dnevno.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

