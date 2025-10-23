Jedna kašičica meda dnevno čini čuda za vaše telo — šta se stvarno događa

Ako svakog dana uključite samo jednu kašičicu meda u svoj režim ishrane — bilo da je dodate u čaj, na jogurt ili prosto pojedete — u organizmu može doći do niza promena koje idu u korist zdravlja. Nutricionistkinje ističu nekoliko ključnih oblasti u kojima se primeti efekat.

Podrška crevnoj flori

Med je bogat prebioticima — supstancama koje hrane „dobre“ bakterije u crevima. To može doprineti boljoj ravnoteži mikrobiote, boljoj probavi i efikasnijoj apsorpciji hranljivih materija.

Takođe, u nekim slučajevima med može pomoći u suzbijanju rasta štetnih bakterija i sprečiti upalne procese u digestivnom traktu.

Jača zaštita od oksidativnog stresa

Med sadrži flavonoide i fenole — antioksidanse koji pomažu u neutralisanju slobodnih radikala u organizmu.

To znači da redovna konzumacija meda može podržati ćelijsku zaštitu, naročito u mozgu, i smanjiti rizik od oštećenja izazvanih stresom i oksidacijom.

Stabilnija energija, bez naglih padova šećera

Prirodni šećeri u medu digesti­raju se postepeno — med ima umereno nizak glikemijski indeks. Zbog toga može dati blag porast energije bez naglog „skoka i pada“ u nivou glukoze.

Istraživanja ukazu­ju da unos meda može pozitivno uticati na regulaciju šećera u krvi. Međutim, osobe koje pate od dijabetesa ili predijabetesa treba da se posavetuju s lekarom pre nego što uvedu med svakodnevno.

Olakšanje kod kašlja i iritacija grla

Med može umiriti nadraženo grlo: formira zaštitni sloj, smanjuje iritaciju, i time ublažava potrebu za kašljanjem.

Neke studije čak ukazuju da je med efikasniji od određenih lekova bez recepta protiv kašlja.

Jedna praktična preporuka: uzeti kašičicu meda pred spavanje — samostalno ili u toploj vodi.

Potpora imunitetu i delovanje protivupalno

Med, pogotovo sirovi ili određene vrste poput manuka meda, poznat je po svojim antimikrobnim i protivupalnim svojstvima.

Redovna upotreba može pomoći organizmu u borbi sa infekcijama i smanjiti verovatnoću prehlada i gripa.

Oprez: obratite pažnju ako imate dijabetes

Iako se prirodni šećeri iz meda ne razgrađuju naglo kao rafinisani šećeri, i dalje utiču na nivo glukoze u krvi.

Osobe sa povišenim rizikom od dijabetesa ili one koje već boluju od njega, treba da se konsultuju s lekarom pre nego što uvedu med u svoju svakodnevicu.

