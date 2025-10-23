Jedna kašičica meda dnevno čini čuda za vaše telo — šta se stvarno događa

Ako svakog dana uključite samo jednu kašičicu meda u svoj režim ishrane — bilo da je dodate u čaj, na jogurt ili prosto pojedete — u organizmu može doći do niza promena koje idu u korist zdravlja. Nutricionistkinje ističu nekoliko ključnih oblasti u kojima se primeti efekat.
Podrška crevnoj flori
Med je bogat prebioticima — supstancama koje hrane „dobre“ bakterije u crevima. To može doprineti boljoj ravnoteži mikrobiote, boljoj probavi i efikasnijoj apsorpciji hranljivih materija.
Takođe, u nekim slučajevima med može pomoći u suzbijanju rasta štetnih bakterija i sprečiti upalne procese u digestivnom traktu.
Jača zaštita od oksidativnog stresa
Med sadrži flavonoide i fenole — antioksidanse koji pomažu u neutralisanju slobodnih radikala u organizmu.
To znači da redovna konzumacija meda može podržati ćelijsku zaštitu, naročito u mozgu, i smanjiti rizik od oštećenja izazvanih stresom i oksidacijom.
Stabilnija energija, bez naglih padova šećera
Prirodni šećeri u medu digestiraju se postepeno — med ima umereno nizak glikemijski indeks. Zbog toga može dati blag porast energije bez naglog „skoka i pada“ u nivou glukoze.
Istraživanja ukazuju da unos meda može pozitivno uticati na regulaciju šećera u krvi. Međutim, osobe koje pate od dijabetesa ili predijabetesa treba da se posavetuju s lekarom pre nego što uvedu med svakodnevno.
Olakšanje kod kašlja i iritacija grla
Med može umiriti nadraženo grlo: formira zaštitni sloj, smanjuje iritaciju, i time ublažava potrebu za kašljanjem.
Neke studije čak ukazuju da je med efikasniji od određenih lekova bez recepta protiv kašlja.
Jedna praktična preporuka: uzeti kašičicu meda pred spavanje — samostalno ili u toploj vodi.
Potpora imunitetu i delovanje protivupalno
Med, pogotovo sirovi ili određene vrste poput manuka meda, poznat je po svojim antimikrobnim i protivupalnim svojstvima.
Redovna upotreba može pomoći organizmu u borbi sa infekcijama i smanjiti verovatnoću prehlada i gripa.
Oprez: obratite pažnju ako imate dijabetes
Iako se prirodni šećeri iz meda ne razgrađuju naglo kao rafinisani šećeri, i dalje utiču na nivo glukoze u krvi.
Osobe sa povišenim rizikom od dijabetesa ili one koje već boluju od njega, treba da se konsultuju s lekarom pre nego što uvedu med u svoju svakodnevicu.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com