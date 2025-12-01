Kako da kroz pametnu ishranu „poštedite“ bubrege?

Jedna namirnica uništava bubrege, a mnogi Srbi je jedu svaki dan – nije joj mesto u kući i bolje je izbegavajte.

Istraživanja nam otkrivaju kako neke uobičajene namirnice koje konzumiramo svakodnevno, mogu biti loše za naše bubrege prenosi danas.rs a donosi n1info.hr.

Pogledajte zašto bi trebalo da preispitate svoj jelovnik:

Mesni proizvodi:

Slanina, kobasice, viršle i pljeskavice – svi ovi ukusni mesni proizvodi mogu biti puni natrijuma koji predstavlja veliku pretnju za vaše bubrege. Natrijum može povećati krvni pritisak i izazvati stres na vašim bubrezima.

Gazirana pića:

Ova osvežavajuća pića imaju visok nivo šećera i gotovo nikakvu hranjivu vrednost. Konzumiranje gaziranih pića povezano je sa raznim bolestima, uključujući bolesti bubrega.

Prerađena hrana:

Gotova smrznuta jela i brza hrana pripremljena za mikrotalasne pećnice mogu sadržati skrivene masti, šećere i natrijum. Umesto toga, preporučuje se priprema svežih obroka od celih namirnica.

Prženi krompir:

Krompir u obliku čipsa ili prženog krompira može biti posebno loš za vaše bubreg. Pržena hrana treba izbegavati kako bi se zaštitili vaši srce i bubreg, a posebno je važno za one koji već imaju probleme sa bubrezima.

Čest unos natrijuma, šećera i nezdravih masti povećava rizik od povišenog krvnog pritiska i bubrežnih problema, što dugoročno može uticati na celokupno zdravlje. Najbolje je izbegavati ove proizvode i umesto njih birati sveže, neprerađene namirnice, jer tako čuvate bubrege i jačate svoj organizam.

Da li se i vi u svakodnevnom životu pridržavate ovih saveta?

