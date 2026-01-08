Bespotrebna težnja da se odreknemo jela koja važe za „sirotinjska„ a prisvojimo neke modernije namirnice, dovela je do toga da prestanemo i da je jedemo.

Jedna od najzdravijih žitarica na svetu, ali neće je više niko na svom tanjiru – dokazano jača srce i kosti, a odlična je i za probavu.

Bespotrebna težnja da se odreknemo jela koja važe za „sirotinjska„, a prisvojimo neke modernije namirnice, dovela je do toga da prestanemo da jedemo proso. To je velika šteta, s obzirom na mnogobrojne prednosti koje nam ova lako svarljiva žitarica nudi.

Da li jedete proso?

Proso je vrsta žitarice koja je okruglasta, veoma sitna i ponegde malo spljoštena. Žuto-bele boje je i ima slatkast ukus. Zrno prosa je obavijeno ljuskom, koja mora da se odstrani pre konzumiranja.

Jedna je od retkih žitarica koja u sebi ne sadrži gluten, što je od velikog značaja, jer mnogo ljudi ima alergiju na gluten, a dobro je poznata i činjenica da gluten utiče i na gojenje i gojaznost uopšteno. Sadrži mnogo vitamina i minerala kao što su kalcijum, kalijum, jod, magnezijum, vitamine A, E i B ali sadrži i gvožđe i vlakna, piše Novi.ba.

Izrazito je alkalna (bazna) žitarica, a znamo da se virusi, bakterije i ostala zla koja prate njih teško stvaraju u alkalizovanim, odnosno baznim organizmima.

Bogat nutritivni profil

Proso sadrži ključne amino kiseline koje pomažu izgradnji ii obnovi mišića i ćelija kože. Takođe, bogato je ugljenim hidratima koji se polako vare. To nam brzo daje osećaj sitosti i pomaže procesu mršavljenja.

Ova žitarica sadrži i prirodne masnoće, koje su ključne za apsorpciju vitamina, uključujući karoten i vitamin D.

Ova žitarica u sebi sadrži karbohidrate, pa je zato dobar izbor hrane za dijabetičare.

Kardiolozi ga preporučuju kao namirnicu koju treba jesti što češće. Proso je puno kalijuma koji pomaže u borbi protiv srčanih bolesti, normalizuje krvni pritisak i jača krvne sudove.

Jedna je od najboljih namirnica za čišćenje bubrega ali i za pojavu kamena ili peska u bubrezima. Kod urinarnih infekcija ima pozitivno dejstvo i pospešuje izbacivanje mokraće.

Rađena su razna istraživanja u vezi ishrane, i dokazano je da oni koji konzumiraju proso, u većini slučajeva nemaju simptome astme niti bilo kakvih naznaka u vezi nje.

