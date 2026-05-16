Jedna popularna grickalica može da poveća rizik od raka čak za 50%, da li treba da je bacite?

Jedna popularna grickalica može povećati rizik od raka za 50%, pokazuje studija. Naime, ispostavilo se da konzumiranje čedar sira i krem sira može povećati rizik od raka dojke za pedeset procenata.

Rak dojke je najčešće dijagnostikovan rak kod Amerikanki, a oko 1 od 8 žena će ga razviti tokom života, prema Američkom društvu za borbu protiv raka. Zato svaka nova studija o potencijalnim faktorima rizika generiše naslove, zbog toga je važno pažljivo pročitati svaki naslov umesto da samo reagujete na njih.

Pre nego što počnete da bacate one blokove sira koje ste sačuvali za gledanje Netfliksa vikendom, pogledajte ovo istraživanje. Studija iz 2017. godine koju je sproveo Institut za rak Rozvel Park u Njujorku ispitala je unos mlečnih proizvoda kod više od 3.000 žena tokom 11 godina.

Mlečni proizvodi sadrže hormon rasta koji se zove IGF-1, to je faktor rasta sličan insulinu. Nažalost, visok unos tog hormona izgleda potencijalno podstiče rak. Sa pozitivne strane, studija je takođe otkrila da konzumiranje jogurta smanjuje rizik za 30%.

Svi smo učeni da jedemo uravnoteženu ishranu. Međutim, ako imate dve glavne grupe namirnica: sir i hleb i dalje može da postoji nada, jer to možete da promenite

Manvit Basra, viši službenik za javno zdravlje u organizaciji „Breast Cancer Now“ iznela je svoje mišljenje. „Uprkos ovome i mnogim drugim studijama koje se bave pitanjem da li postoji veza između ishrane ili određene hrane i raka dojke, ova veza još uvek nije jasna.“ Prema tome, još uvek ne znamo da li vaš omiljeni sir povećava rizik od raka.

Svako novo otkriće izaziva druge glasove protivljenja

Da li jedna popularna grickalica koju svi jedemo može da bude zaista toliko opasna? Istraživanje objavljeno u Njujork tajmsu navodi da se decenije studija vezanih za određenu hranu kao potencijalne uzroke ili zaštitu od raka sada smatraju slabo povezanim. Jedan stručnjak je tada rekao: „Tokom poslednje dve decenije veza između hrane koju jedemo i ćelijske anarhije zvane rak raspliće se nit po nit.“

Epidemiolog sa Harvarda, dr Volter C. Vilet bio je jasan. „Šta god da je tačno za druge bolesti, kada je u pitanju rak, malo je dokaza da su voće i povrće zaštitni ili da je masna hrana loša.“ Osim ako osoba nije ozbiljno neuhranjena, uticaj određene hrane je toliko slab da signal lako preplavljuje šum.

Hipoteza da je masna hrana direktan uzrok raka takođe se raspada. Zajedno sa argumentima za konzumiranje više vlakana. Mišljenje da crveno meso izaziva rak debelog creva obavijeno je dvosmislenošću. Ako su hamburgeri kancerogeni, efekat izgleda blag.“ Dr Vilet je sve to sumirao rekavši: „Ishrana i rak ispostavili su se složenijim i izazovnijim nego što je iko od nas očekivao.“

Nažalost, postoje stvari koje se mogu učiniti da se spreči rak, ali to se može desiti bilo kome od nas.

Rak može biti zastrašujuća dijagnoza. Lečenje raka dojke je daleko napredovalo i možemo se samo nadati da će jednog dana biti pronađen lek. Možda je pouka da jedete svesno, pokrećete svoje telo, pratite zdravstvene preglede. Zapamtite da naslov retko bude cela priča. Život je prekratak da biste živeli u strahu od tanjira sira.

