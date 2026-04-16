Jedna vezica košta 50din, a pravo je blago – Srbi ga ne jedu često, a jača srce i kosti

U pitanju je mladi beli luk. Iako ga često koristimo samo kao dodatak jelima zbog specifičnog ukusa, on je zapravo prava riznica vitamina i minerala koja direktno utiče na dugovečnost i vitalnost dok jača srce i kosti.

Evo zašto je mladi beli luk trenutno najbolja stvar koju možete pružiti svom organizmu:

1. Odličan za imunitet

Za razliku od starog luka, mladi beli luk obiluje vitaminom C i selenom, ali i alicinom. Ovaj sastojak deluje kao prirodni antibiotik, pomažući telu da se lakše izbori sa virusima i bakterijama. Redovna konzumacija u prolećnim mesecima može drastično smanjiti rizik od sezonskih prehlada.

2. Srce vam „kuca kao sat“

Mladi beli luk je pravi melem za kardiovaskularni sistem. On pomaže u opuštanju krvnih sudova, što dovodi do prirodnog snižavanja krvnog pritiska. Takođe, aktivni sastojci u njemu utiču na smanjenje nivoa lošeg holesterola (LDL), čime direktno štite vaše srce od ozbiljnijih oboljenja.

3. Jača srce i kosti i smanjuje upale

Malo ko zna da je mladi beli luk odličan za očuvanje gustine kostiju. Zahvaljujući visokom sadržaju mangana i vitamina B6, on doprinosi jačanju koštanog tkiva. Pored toga, poseduje snažna antiinflamatorna svojstva, što ga čini idealnim za osobe koje pate od bolova u zglobovima ili hroničnih upala.

Kako ga se najbolje jede mladi beli luk?

Stručnjaci savetuju da mladi beli luk jedete u sirovom stanju. Termičkom obradom se gubi značajan deo alicina, njegovog najmoćnijeg sastojka. Možete ga iseckati u salate, pomešati sa mladim sirom ili jednostavno jesti uz glavni obrok.

Ne dozvolite da prođe sezona, a da ne iskoristite sve benefite ovog prirodnog leka. Sledeći put kada idete na pijacu, neka vam veza mladog belog luka bude prva stvar u vašoj korpi

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

