Jedna vrsta hleba je zapravo vrlo zdrava za vas: Topi kilograme i snižava holesterol

Srbija je druga zemlja u svetu po konzumaciji hleba, odmah posle Turske, s 52,5 kilograma hleba, dok ukupan unos uključujući peciva iznosi približno 64,5 kilograma po osobi. Navikli smo da uz svaki obrok pojedemo dve, tri ili više kriški hleba, a izbor mnogih za doručak, nažalost, su peciva i bureci iz pekare.

Ukoliko ne možete da se odreknete hleba, treba znati da postoji vrsta koja se smatra najzdravijom i koja vam čak može pomoći da smršate i regulišete nivo holesterola.

Hleb se nalazi na trpezi gotovo svakog domaćinstva, ali retko ko bira pametno. Stručnjaci Španske neprofitne organizacije za ishranu otkrili su da raženi hleb može postati vaš saveznik u gubitku kilograma i zaštiti srca.

Zašto je raženi hleb zvezda dijete

Raženi hleb sadrži samo 3,3 grama masti na 100 grama proizvoda, što ga čini idealnim za smanjenje kalorijskog unosa. Vlakna u raži produžavaju osećaj sitosti, poboljšavaju varenje i pomažu u snižavanju lošeg holesterola, čuvajući srčane arterije.

Nutritivni sastav koji osnažuje

Osim vlakana, raženi hleb je bogat fosforom za jake kosti i zube, te mineralima poput gvožđa, kalcijuma, selena i natrijuma. Zdrave masne kiseline iz raži podržavaju imuni sistem i ubrzavaju metabolizam, što posebno koriste vegetarijanci i vegani.

Fermentacija kao tajna dugog zdravlja

Istraživanje Univerziteta istočne Finske pokazalo je da raženi kvasac i bakterije mlečne kiseline tokom fermentacije pojačavaju količinu korisnih vlakana i bioaktivnih materija. Nastaju aminokiseline i peptidi koji povoljno deluju na metabolizam insulina i druge telesne funkcije.

Preporuka renomiranog eksperta

Profesor Tim Spector, stručnjak za ishranu, naglašava da raženi kvasac pomaže crevnoj flori da reguliše nivo šećera u krvi. Posle obroka s raženim hlebom, glukoza raste sporije, što doprinosi boljoj kontroli apetita i zdravlju celog organizma.

Kako izabrati pravi raženi hleb

Nemojte se zavaravati natpisima “bogat vlaknima” na pakovanju – često je dovoljno samo šest grama vlakana na 100 grama. Umesto toga, birajte hleb s manje od pet delova ugljenih hidrata na jedan deo vlakana i što više celih zrna raži. Pravi odnos garantuje najbolji efekat na liniju i zdravlje.

