Jedna zdrava grickalica snižava holesterol kao rukom i čuva srce – jedite je pomalo svaki dan

Ova zdrava grickalica je pravi spas za vaše zakrčene krvne sudove - probajte je danas, a možete je jesti svaki dan pomalo.

Najbolja zdrava grickalica su sasvim obični bademi.

Zdrava užina poput šake sirovih badema odlična opcija za svaki dan. Ovi orašasti plodovi sadrže zdrave masnoće, neophodna vlakna i korisne antioksidanse. Probajte da ih uvek nosite sa sobom u nekoj posudici. Bolje pojedite nekoliko badema umesto masnog peciva iz pekare.

Koji nivo holesterola smanjuje ova hranljiva grickalica?

Ova hranljiva grickalica prevashodno smanjuje nivo lošeg LDL holesterola u krvi. Redovna konzumacija badema sprečava oksidaciju lipida i poboljšava protok kroz krvne sudove, čime direktno štiti srčani mišić od potencijalnih hroničnih kardiovaskularnih oboljenja i visokog pritiska.

Mnogi sumnjaju da orašasti plodovi zaista olakšavaju snižavanje holesterola i prave primetnu razliku u telu. Nauka ipak nudi vrlo jasne, precizne i nedvosmislene podatke o ovome. Kako navodi studija objavljena u časopisu „The American Journal of Clinical Nutrition“, istraživanje o uticaju celih badema na endotelnu funkciju i lipide potvrđuje da svakodnevna konzumacija ove namirnice uspešno obara LDL holesterol i znatno poboljšava širenje krvnih sudova. Autori jasno napominju da ova korisna grickalica može pomoći odraslim pacijentima sa iznadprosečnim rizikom od srčanih bolesti, a da pritom nikako ne utiče negativno na taloženje masti u jetri. Umesto da na svoju ruku uzimate razne sintetičke vitamine bez prethodnih konsultacija sa lekarom, uradite pravu stvar za organizam. Unesite dragocena prirodna vlakna. Bademi efikasno stabilizuju šećer u krvi i direktno smanjuju svakodnevni oksidativni stres na ćelijskom nivou.

Pametan izbor za grickanje donosi dugotrajan osećaj sitosti

Zaboravite jednom zauvek na masne kupovne krekere i prazne kalorije. Ovaj pametan izbor za grickanje nudi dugotrajan osećaj sitosti i pouzdano sprečava napade vučje gladi. Uradite mali eksperiment kod kuće. Idealna dnevna doza obuhvata otprilike desetak sirovih badema.

Kada birate kako da ih konzumirate, obratite pažnju na sledeće stavke:

Birajte isključivo sirove ili kratko suvo pečene varijante bez ikakvih dodatih biljnih ulja.

Strogo izbegavajte posoljene bademe jer višak natrijuma brzo podiže vaš krvni pritisak.

Dodajte ih u jutarnju ovsenu kašu za bolju apsorpciju prisutnih nutrijenata i vitamina.

Natopite ih preko noći u čistoj vodi kako biste olakšali posao svom sistemu za varenje.

Zlatna pravila: Kako vaša zdrava grickalica menja telo

Ne preterujte nikada sa pojedenom količinom, bez obzira na to koliko ste gladni ili umorni. Iako je u pitanju zdrava namirnica, sirovi orašasti plodovi obiluju kalorijama. Ukoliko ih jedete potpuno nekontrolisano pred televizorom, postoji velika šansa da neplanirano dobijete na kilaži. Pravilna odmerenost uvek donosi najbolje rezultate. Neki medicinski podaci sugerišu da kombinovanje manjih porcija badema sa svežim sezonskim voćem dodatno pojačava njihov efekat na probavni sistem. Time se uspešno sprečava onaj nagli i opasni skok insulina nakon obroka.

Vaša omiljena zdrava grickalica naravno ne mora biti monotona iz dana u dan. Slobodno pomešajte bademe sa sirovim orasima, semenkama bundeve i svežim lešnicima.

Da li pečeni bademi gube svoja lekovita svojstva?

Kratko suvo pečenje na nižim temperaturama čuva većinu hranljivih materija. Izbegavajte prženje u ulju jer ono drastično menja nutritivni profil namirnice.

Koliko badema smem da pojedem u jednom danu?

Optimalna mera iznosi oko trideset grama, što odgovara jednoj manjoj šaci. Prekoračenje preporučene doze može dovesti do viška kalorija i potencijalnog gojenja.

Zašto je bitno da potapam sirove bademe pre jela?

Potapanje uspešno uklanja fitinsku kiselinu sa tanke opne. Time se znatno olakšava proces varenja i omogućava telu daleko bolja apsorpcija prisutnih vitamina i minerala.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

