Jedna žitarica je fantastična zamena za meso, prepuna je proteina, a ne sadrži gluten

Sadržaj proteina je u prosu veći nego u drugim žitaricama. Jedna žitarica je fantastična zamena za meso, i još ne sadrži gluten.

Bezglutenska žitarica koja je nekada bila vrlo raširena. Proso sva svoja svojstva duguje prisutnosti brojnih vitamina i mineralnih soli.

U njemu nalazimo vitamin A, vitamin E, vitamin K i one iz grupe B. Mineralne soli uključuju gvožđe, fosfor, kalcijum, magnezijum i cink.

Ova žitarica ne sadrži gluten, pa kako je sve više ljudi koji su alergični na gluten, uz pomoć prosa uspešno zamenjuju druge žitarice.

U 100 g sirovog prosa nalazi se oko 11 g proteina, 8,5 g vlakana, masti 4,23 mg gvožđa. U porciji od 100 g sirovog prosa ima 378 kalorija. Proso je dobar izvor vitamina B kompleksa, a sadrži minerale – magnezijum, kalijum, cink, bakar, mangan…

Iz tog razloga to je hrana koja se preporučuje osobama sa nutritivnim nedostacima, onima koji nemaju apetit, deci i adolescentima u fazi rasta, u situacijama fizičkog i intelektualnog stresa.

Koje su dobrobiti konzumacijom prosa

Jača zube, nokte i kosu: u većoj meri od ostalih namirnica sadrži salicilnu kiselinu koja stimuliše stvaranje keratina. Zbog toga će vaša kosa, nokti i zubi biti lepši i jači.

Podstiče diurezu i lako se vari: korisno u situacijama kada je varenje otežano, na primer tokom trudnoće. Nije slučajno što se često priprema za vrlo malu decu u obliku hrane za bebe.

Alkalizovanje: indikovano za suzbijanje kiselosti želuca, na primer, sprečava stvaranje kamena u žuči- Zahvaljujući prisustvu nerastvorljivih vlakana, proso, kao i sve druge integralne žitarice, može sprečiti stvaranje kamena u žuči.

Daje energiju: pokazao se kao dobar saveznik u borbi protiv umora, depresije i anemije

Pomaže u sprečavanju pobačaja. Čak i ako ne postoji definitivna naučna osnova, konzumiranje prosa se tradicionalno preporučuje trudnicama, jer se verovalo da ograničava verovatnoću gubitka deteta. Sigurno ne boli!

Do danas ne postoje poznate kontraindikacije za konzumaciju, osim ako osoba ne razvije preosetljivost na neku od njegovih komponenti.

Ipak, ukoliko imate hronične bolesti ili alergije, kao i za svaku namirnicu, proverite sa svojim doktorom da li je preporučljiva česta konzumacija.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

