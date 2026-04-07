Ova žitarica je uglavnom zanemarena u ishrani, a jedina sadrži sve što je potrebno organizmu

Ova žitarica je malo čudo prirode, a veliki čuvar zdravlja. Ovo je dokazano najzdravija žitarica na svetu.

Spelta je žitarica koja nije genetski modifikovana i koja sa sobom nosi veliki broj benefita za organizam. Čuva zdravlje celog tela, od glave do pete, a lekovita svojstva ove žitarice su dokazana brojnim istraživanjima.

Poreklom je iz južne Azije, doneta je na Bliski Istok i od tada se proširila na celoj teritoriji Evrope. Neko vreme je bila zanemarena, ali se od skoro o njoj dosta govori. Spelta ima široku primenu, odlična je zamena za osobe koje su alergične na pšenicu, a prijatan, orašasti ukusa joj dodaje još jedan plus.

Ova žitarica je odličan izbor kad je u pitanju loše varenje, izgradnja mišića i oporavak ćelija.

Poboljšava rad digestivnog trakta

Spelta sadrži gluten u malim količinama, a smatra se zdravijom od pšenice jer su nutrijenti u spelti koncentrisani u zrnu i ne nestaju tokom mlevenja, što je slučaj sa pšenicom. Drugi razlog zašto ljudi preferiraju speltu je to što se mnogo lakše vari. Spelta sadrži mnogo rastvorljivih vlakana, koji pomažu u funkcionisanju digestivnog trakta i poboljšavaju varenje.

Pomaže u skidanju kilograma

Spelta sadrži manje kalorija nego pšenica i zato se mnogo lakše vari i ne ostavlja osećaj nadutosti.

Jača imunitet i drži nivo holesterola pod kontrolom

Spelta odlično reguliše metabolizam, pomaže u stvaranju hormona, pospešuje cirkulaciju, jača kosti, poboljšava imunitet, smanjuje šećer u krvi i reguliše holesterol. Dijetetska vlakna ove žitarice pomažu smanjivanju nivo opasnog LDL u krvi, tako što blokiraju apsorpciju holesterola iz hrane u organizam.

Stvara crvena krvna zrnca

Spelta pospešuje cirkulaciju zbog visokog sadržaja gvožđa i bakra u svom sastavu. Oni su izuzetno bitni za stvaranje crvenih krvnih zrnca, pospešuju protok krvi kroz organizam što znači više kiseonika za organe i tkivo, ubrzava zarastanje rana i povećavaju energiju.

Čuva zdravlje kostiju

U spelti se nlazi čitav spektar vitamina i minerala koji su odgovorni za bolje stanje kostiju. Cink, magnezijum, fosfor i selen su ključni za pravilan rast i razvoj kostiju i svi oni se nalaze u izobolju u ovoj žitarici.

Pojačavajući količinu ovih minerala u organizmu možete sprečiti nastanak osteoporoze i drugih bolesti povezanih sa starenjem.

Smanjuje stres i povoljno utiče na raspoloženje

Tiamin koji sadrži takođe je veoma bitan za imuni sistem i njegovo pravilno funkcionisanje, a smanjuje i stres i anksioznost.

Pravi je saveznik obolelilm od dijabetesa

Šećer i ugljeni hidrati su opasni za dijabetičare, a visok nivo vlakana u speltinom brašnu može preokrenuti ove efekte i pomogne u regulaciji i razgradnji šećera u glukozu. Regulacijom ispuštanja insulina i glukoze u organizmu reguliše se dijabetes.

(Stil)