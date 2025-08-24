Jedno jeftino povrće je tajni borac protiv demencije: A dostupno je tokom cele godine

Održavanje oštrine uma ključno je za kvalitetno starenje, a na zdravlje mozga utiču brojni faktori, uključujući i ishranu. Iako nijedna namirnica sama ne može da spreči demenciju, nutricionisti ističu da jedno lisnato povrće zaslužuje posebno mesto na tanjiru – spanaća. Uvođenje salate od spanaća ili zelenog smoothieja u svakodnevnu rutinu jednostavan je način da podržite zdravlje svog mozga.

Poboljšava cirkulaciju i oksigenaciju mozga

Spanać obiluje nitratima koji podstiču protok krvi i kisika do moždanih ćelija, čime se poboljšava rad mitohondrija, ključnih za proizvodnju energije. Velika studija pokazala je da svaki unos dodatnih 50 mg nitrata iz povrća poput spanaća smanjuje rizik od razvoja demencije za osam odsto.

Podržava pamćenje i koncentraciju

Hronična upala u mozgu povezana je sa stvaranjem amiloid-beta plakova, karakterističnih za Alzheimerovu bolest. Spanać je bogat luteinom, antioksidansom koji štiti neurone od oksidativnog stresa i poboljšava pamćenje i fokus. Istraživanja su pokazala da osobe s višim nivoom luteina imaju manje moždanih promena povezanih sa demencijom.

Bogato folatom

Juče se folat gledao kao važan vitamin samo tokom trudnoće, ali danas znamo da je ključan i za zdravlje mozga u kasnijem životu. Pola šolje kuvanog spanaća zadovoljava gotovo trećinu dnevnih potreba za folatom, koji pomaže u smanjenju homocisteina i podržava popravku DNK u moždanim ćelijama.

Jača vezu između creva i mozga

Zdravlje crevne flore direktno utiče na funkcionisanje mozga. Fitokemikalije iz spanaća podstiču antioksidativnu aktivnost u crevima i smanjuju upale. Vlakna iz spanaća fermentišu korisne bakterije, koje potom proizvode kratkolančane masne kiseline – dodatni saveznik u očuvanju nervnog sistema.

Uključite spanać u svaki obrok i napravite jednostavan, ali moćan korak ka očuvanju mentalne vitalnosti!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com