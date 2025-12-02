Jedno jelo iz Vojvodine olakšava probavu i prepuno je vitamina – a pravi se za samo 30 minuta

Na trpezi naših baka uvek je bilo mesta za starinska jela koja greju dušu i telo. Ovo pravo jelo iz Vojvodine nosi miris detinjstva i topline doma.

Recept naših baka! Jednostavno, a bogato – prava riznica vitamina i vlakana. Olakšava probavu, daje energiju i stvara dug osećaj sitosti, baš onako kako su nekada znali da spoje ukus i zdravlje u jednom tanjiru.

Flekice sa kupusom, starinsko jelo vojvođanskih baka koje se redovno nalazi na jelovniku mnogih porodica, izuzetno je zdravo, a istovremeno lako za pripremu: potrebna su vam samo 4 sastojka i 30 minuta vremena.

To je jelo koje je nekada bilo izuzetno popularno, a danas smo ga nekako zaboravili. Kupus je prava riznica vitamina i minerala, a istovremeno je bogat i vlaknima. Vlakna doprinose zdravom varenju i produžavaju osećaj sitosti, što je korisno i u slučajevima kada pokušavate da izgubite na kilaži.

Sastojci:

1 glavica kupusa (1-1,5 kg)

ulje za prženje

so i biber po ukusu

250 grama flekica (testenina kvadratnog oblika 2×2 cm) ili druge kratke posne testenine

Način pripreme:

Na ulju dinstati kupus iseckan na rezance u poklopljenoj posudi. Kupus dok se dinsta pušta sopstveni sok i nije potrebno dodavati vodu. Posoliti i pobiberiti po ukusu. Kad kupus omekša, a to je otprilike posle dvadesetak minuta, dodati i flekice, tj. testeninu, koja je prethodno skuvana i oceđena od vode. Sve zajedno lepo promešati i servirati.

Zaboravljena riznica zdravlja

Nema razloga da flekice sa kupusom ostanu samo lepa uspomena iz detinjstva. Ovaj starinski recept je dokaz da su najzdravija jela često i najjednostavnija.

Za samo 30 minuta, dobijate kompletan, jeftin obrok koji je prava riznica vitamina i vlakana. Vratite ovo zaboravljeno vojvođansko čudo na svoju trpezu i obezbedite telu odličnu probavu i osećaj sitosti, bez previše truda.

Starinska jela nisu samo hrana – ona su deo našeg identiteta i sećanja. Ovo pravo jelo iz Vojvodine, koje su naše bake brižljivo spremale, pokazuje da jednostavni sastojci mogu da stvore čudo na tanjiru. Recept naših baka nije samo ukusan, već i zdrav – riznica vitamina i vlakana koja olakšava probavu i pruža dug osećaj sitosti. Kada ga pripremite danas, ne donosite samo obrok na sto, već i deo tradicije koji spaja generacije i vraća toplinu doma u svaki zalogaj.

