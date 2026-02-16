Ovo voće je među najzdravijim na svetu, ali ga niko ne jede pravilo - evo gde mnogi greše.

Jedno popularno voće je najzdravije na svetu, ali niko ga ne koristi pravilno – evo kako treba da se jede.

Zašto bi kivi trebalo jesti sa korom?

Kivi je voće koje mnogi obožavaju zbog osvežavajućeg ukusa, ali retko ko jede koru — obično je ljuštimo pre nego što ga pojedemo.

Ipak, stručnjaci ističu da je upravo kora izuzetno korisna i da je šteta bacati je, jer sadrži značajnu količinu vlakana, vitamina i antioksidanata.

Više vlakana i bolja probava

Kora kivija je bogata probiotičkim vlaknima, koja pomažu varenju i podržavaju zdravu crevnu floru. Dok meso kivija daje sočnost i ukus, kora sadrži vlakna koja mogu da ubrzaju metabolizam i poboljšaju pražnjenje creva. Sve ovo je posebno korisno za osobe koje imaju problema sa zatvorom ili sporom probavom.

Antioksidansi i vitamini

Iako se najčešće misli da je pulpa kivija glavni izvor vitamina C, kora ima veliku koncentraciju antioksidansa koji štite ćelije od oštećenja i podržavaju imunološki sistem. Jednostavnim ostavljanjem kore, unosimo više korisnih nutrijenata nego što bismo samo jedući meso.

Kako se najbolje jede kivi?

Ako želiš da jedeš kivi sa korom, važno je da prvo temeljno opereš voće, kako bi uklonio eventualne pesticide, voskaste naslage ili nečistoće. Možeš koristiti četkicu za povrće i mlaku vodu za čišćenje.

Kivi sa korom može se jesti direktno, sečen na kriške, ali i dodavati u smoothie, salate ili jogurt. Tako dobijaš dodatna vlakna i nutrijente bez posebnog truda.

Ukus i tekstura

Iako kora nije jako tvrda, ona ima blago vlaknastu teksturu i blago kiselkast ukus koji se dobro slaže sa slatko‑osvežavajućim delom ploda. Većina ljudi koji probaju kivi sa korom tvrdi da im to ne predstavlja nelagodnost. Mnogo ih kaže da im je ukus čak prijatniji nego kad jedu samo meso.

Ako se kivi jede sa korom to može značajno povećati nutritivnu vrednost obroka. Posebno zbog vlakana i antioksidanata koji se nalaze upravo u kori.

Ako vodiš računa o higijeni prilikom pranja voća, slobodno je ostavi i uživaj u celom plodu — ukus i benefiti su vredni toga.

(klix.ba)

