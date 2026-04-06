Povrće koje čini čuda za srce i pritisak, kardiolozi ga posebno izdvajaju

Kada ga unesemo u ishranu, spanać je povrće koje čini čuda za srce i pritisak. Rezultate možemo da vidimo vrlo brzo, nakon kratke konzumacije.

Prema rezultatima istraživanja objavljenog u stručnom časopisu Nutrients, tamnozeleno lisnato povrće kao što su rukola, kupus, blitva, kelj i spanać, bogato vitaminima i mineralima, ima izuzetno povoljan uticaj na krvni pritisak.

Ipak, kardiolozi posebno izdvajaju spanać zbog njegovog snažnog efekta na zdravlje srca. Naročito kada je reč o smanjenju gornjeg, odnosno sistolnog pritiska. Spanać je povrće koje čini čuda za pritisak i zdravlje srca.

Za podsetnik – sistolni pritisak je ona viša vrednost koju vidimo prilikom merenja. On pokazuje pritisak krvi na zidove arterija dok srce kuca. Niža vrednost je dijastolni pritisak, koji meri pritisak dok je srce u fazi mirovanja između otkucaja.

Zašto je spanać posebno koristan?

Kardiolog dr Dipak Talreja objašnjava da spanać može pomoći u snižavanju sistolnog pritiska upravo zbog visokog sadržaja prirodnih nitrata. Kada ih unesemo kroz ishranu, ti nitrati se u telu pretvaraju u azot-monoksid – molekul koji širi i opušta krvne sudove.

Naravno, spanać ne može da zameni lekove ukoliko ih već koristite, ali može biti dragocen saveznik u borbi za zdravlje srca

Kako još pomaže srcu?

Prema rečima dr Talreje, spanać je jedna od omiljenih namirnica među stručnjacima za kardiovaskularno zdravlje, i to s razlogom:

Bogat kalijumom – koji pomaže telu da izbaci višak natrijuma i održava normalan krvni pritisak.

Sadrži magnezijum – koji je važan za zdrav rad krvnih sudova i može pomoći u prevenciji poremećaja srčanog ritma.

Puna porcija antioksidanasa – uključujući vitamine C, E i beta-karoten, koji štite ćelije od oštećenja i smanjuju rizik od začepljenja krvnih sudova.

Izvor folata – vitamina B-skupine koji snižava nivo homocisteina, jedinjenja koje može oštetiti krvne sudove.

Niskokaloričan i bogat vlaknima – što ga čini odličnim za regulaciju telesne težine, nivoa šećera u krvi i masti, a pomaže i da duže ostanemo siti.

Uključivanje spanaća u svakodnevne obroke – bilo da je u salatama, smutijima ili kuvanim jelima – jednostavan je i prirodan način da podržimo zdravlje srca i celokupnog organizma, piše Index.hr.