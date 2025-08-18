Jedno starinsko jelo skida kilograme kao rukom, a svi ga obožavamo: Najbolja dijeta traje samo 4 dana

Ono što je najbolje kod kačamak dijete jeste što ćete dugo osećati sitost, a ujedno imati dobro varenje i brze rezultate.
Kačamak ili palenta je mnogima omiljeni izbor za doručak, a može da se priprema na razne načine, uključujući kuvanje, prženje, pečenje, pa čak i na roštilju.
Dijeta sa kačamakom zapravo je zasnovana na konzumaciji palente kao osnovne namirnice, uz dodatke poput mesa, sosa i povrća.
Iako traje samo 4 dana, omogućiće vašem telu neophodne vitamine i minerale, očistiti creva i ubrzati metabolizam.
Najbolja stvar kod ove dijete jeste što se složeni ugljeni hidrati u kombinaciji sa vlaknima iz palente dugo vare, pa nas dugo drže sitima, a ujedno podstiču dobro varenje i sprečavaju zatvor, što je česta posledica brzih dijeta.
Ipak, nije dozvoljeno kombinovanje svih namirnica sa palentom, već je zapravo zabranjeno dodavanje punomasnog sira, kajmaka i slanine.
1. dan (rasporedite na nekoliko obroka)
– 400 g palente
– 1 krastavac
– 1 paradajz
– 1 jabuka
– 2 litre vode
2. dan (rasporedite na nekoliko obroka)
Ponovite sve od prvog dana.
3. dan (rasporedite na nekoliko obroka)
- 400 g palente
- salata od 300 g zelene salate
- 200 g svežeg kupusa
- 2 šargarepe
- malo limunovog soka
- 1 kašičica maslinovog ulja
- 2 litre vode
- 3 šolje zelenog čaja bez šećera
4. dan (rasporedite na nekoliko obroka)
Ponovite jelovnik od trećeg dana.
Da bi vam palenta pomogla da smršate, mora da se kuva bez mleka, šećera i putera.
