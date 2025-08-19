Jedno voće može da ošteti jetru: Svi prave veliku grešku jer misle da je zdravo, čak i lekari

Voće koju preporučuju svi nutricionisti i lekari i koja se generalno smatra zdravom, sadrži ugljene hidrate, glukozu i fruktozu.

Upravo tu leži opasnost od ovog voća. Ako se konzumira u velikim količinama, ovo poslednje može da dovede do bolesti masne jetre (nealkoholne).

„Na primer, jabuke sadrže više fruktoze, dok kod kajsija preovladava glukoza“, rekla je nutricionistkinja Eli Kriger.

Kriger kaže da je ovaj problem moguće izbeći ako se povede računa o tome u koje doba dana se voće uzima, kao i u kojoj količini. Pa tako je preporuka da se uzima u prepodnevnim časovima kada nam je metabolizam brži, kada bolje varimo hranu i organizam „razlaže“ glukozu i fruktozu…

Ona je i objasnila da se glukoza reguliše insulinom, nakon čega se pretvara u zalihe energije i masti. Evo šta se zapravo dešava: kada unesemo voće, odnosno fruktozu u organizam ona se prvo skladišti u jetri, ali ne i u mišićima. Čim se zalihe glikogena u jetri popune, sav višak se pretvara u mast, a to je ono što predstavlja najveći rizik za razvoj bolesti masne jetre.

Pa tako, način da se ovo spreči i na neki način neutrališe negativno svojstvo voće jeste da se konzumira sa drugom hranom. Proteini će pomoći da se spreči oboljenje jetre.

(Najžena.rs)

