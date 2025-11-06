Naučna istraživanja pokazuju da ovo voće u ishrani, čak i bez stroge dijete, može dovesti do gubitka telesne masti.

Jedno voće topi salo kao ludo čak i kada spavate – jedite ga uvek i bez griže savesti.

Umesto složenih planova ishrane, ova dijeta se fokusira na jedan specifičan sastojak – grejpfrut.

Sa obećanjem gubitka 3 kilograma za samo 3 dana, dijeta sa grejpfrutom se brzo uzdigla na sam vrh popularnosti. I dok jedan grejpfrut dnevno ne čini čudo, povećana konzumacija ovog voća može ubrzati metabolizam i pokrenuti željenu transformaciju tela, prenosi b92.net.

Naučna istraživanja pokazuju da dodavanje grejpfruta u ishranu, čak i bez stroge dijete, može dovesti do gubitka telesne masti. Sa svojih 90% vode, grejpfrut je pravi saveznik u borbi protiv suvišnih kilograma, pružajući energiju i ubrzavajući metabolizam. Njegova bogatstvo vitaminom C i flavonoidima kao što je naringenin čini ga ne samo efikasnim u mršavljenju, već i korisnim za zdravlje.

Osim toga, grejpfrut je bogat vlaknima i esencijalnim hranljivim sastojcima poput vitamina A, C, K i B, kao i mineralima poput magnezijuma i kalcijuma. Sposoban je da poboljša varenje, ojača nervni sistem i doprinese opštem zdravlju.

Ali šta jesti tokom ove dijete?

Doručak je standardan: grejpfrut ili čaša soka, uz kafu ili čaj, te jaja ili slanina. Užina, nekoliko sati pre spavanja, obično uključuje sok od paradajza ili obrano mleko.

Prva tri dana imaju sličan obrazac. Ručak uključuje grejpfrut ili sok, beli tvrdi sir, spanać i tost od integralnog brašna. Večera sadrži opet grejpfrut ili sok, uz pljeskavicu i kuvano povrće.

Drugi dan donosi drugačije varijacije. Za ručak, tu je salata od tunjevine, dok večera kombinuje grejpfrut ili sok sa posnim svinjskim odrescima i zelenom salatom.

Treći dan, ručak može biti kuvana junetina, piletina ili riba, uz paradajz salatu, dok je za večeru predviđena pečena riba, uz mešanu salatu od paradajza i zelenu salatu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com