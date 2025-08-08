Jedno zaboravljeno ali ukusno voće jeli smo u Jugoslaviji kao ludi: Raste i kao korov, a jeste li znali da je i moćan je lek

Svojevremeno nije mogao da se zamisli sokak ili dvorište bez duda, posebno u našim ravničarskim krajevima. Slatke plodove ovog drveta obožavala su deca, a od opalih plodova ostajali su im na bosim stopalima crveni, ili crni tragovi koji su se teško prali. Opale plodove duda tamanila su i jata gusaka.

Danas je dud pomalo zaboravljeno, ali ukusno voće, koje raste pojedinačno posađeno ili samoniklo. U našim krajevima nalazimo crnu, crvenu i belu sortu, dok ih u svetu postoji oko sto.

Od svih sorti je najaromatičniji crni dud. Ovaj plod raste na istoimenom listopadnom stablu iz porodice Morus, čije je lišće poznato kao hrana dudovog svilca ili svilene bube.

Još je i Vergilije za dud napisao da je najpametnija biljka, jer zadnja propupa čekajući toplo vreme. Nekad je u dolini Neretve drvo duda bilo jako cenjeno za izradu buradi.

Dud se uzgaja i radi pribavljanja svile od svilene bube.

Sastav i lekovitost duda

Plodovi duda sadrže slobodne organske kiseline (limunska i jabučna), vitamine C, B, K, A, i E, železo, kalijum, mangan i magnezijum, pektine i druge korisne supstance.

Poseduju veliku količinu antioksidanata antocijanina. Stručnjaci tvrde da dud zaslužuje da se uvrsti u superhranu, jer sprečava starenje organizma i pomaže kod mnogih bolesti. U lečenju se koriste plodovi, listovi i kora.

Crni dud

Lekovita svojstva crnog duda zaista su brojna. Crni dud se u narodnoj medicini koristi protiv upale mokraćnih kanala, bolesti usne šupljine i grla, epilepsije, depresije, nesanice, vrtoglavice te kod ugriza buba i zmija. Sveži nedozreli dudovi primenjuju se protiv proliva, a zreli kao blag laksativ.

Njihov sok dobar je i za lakše iskašljavanje, znojenje i mokrenje te za ispiranje kod upala grla i usta. List crnog duda poznati je narodski lek za snižavanje i regulisanje šećera u krvi pa se često primenjuje u čajnim mešavinama za dijabetes.

Beli dud

Beli dud ima veliku primenu u kozmetici. Nalazi se u sastavu mnogih kozmetičkih preparata za izbeljivanje kože, uklanjanje mrlja i pega, jer sadrži inhibitore koji smanjuju sintezu melanina.Takođe se upotrebljava u sastavu preparata protiv starenja kože, za tretman kože oko očiju, za toniranje i čišćenje lica. U lečenju se koristi slično kao i crni dud. Zabeženo je i da deluje kod artritisa, očnih bolesti, slabosti organizma i za opuštanje nervnog sistema.

Prema Džonatsanu Hartvelu, autoru knjige “Biljke protiv raka”, sok belog duda može pomoći kod tumora grla. Ako ste u prilici, jedite obe vrste duda, jer ćete od njih izvući brojne blagodati.

Kora duda

Još od vremena Dioskorida gorka kora korena duda koristi se kao lek protiv crevnih parazita. Kora leči bolesti creva, želudca, dispepsiju te pomaže kod trovanja hranom, alkoholom i pečurkama. Prah dobijen od kore duda upotrebljava se spolja u obliku melema za brže zarastanje rana, a uvarak od kore pije se protiv povišenog krvnog pritiska.

Šta sve možemo spremiti od duda?

Plodovi duda i kora skupljaju se od juna do avgusta, a lišće u proleće. Drvo ne napadaju nikakvi nametnici ni bolesti, tako da je reč o ekološkim plodovima. Bobice se mogu jesti sveže ili sušiti. U kulinarstvu dud se koristi kao bilo koje drugo voće – od njega možete napraviti sok, džem, sladoled, sos, koristiti ga za pripremu deserta i kolača.

Čaj od lista crnog duda za dijabetes

Prelijte 50 grama lišća duda sa pola litre ključale vode i ostavite na deset sati. Procedite i pijte tokom dana.

Sirup protiv temperature, upale i zatvora

Kilogram bobica crnog duda stavite u pola litre vode i dodajte dve kašičice jabukovog sirćeta. Ostavite da odstoji 24 sata. Idući dan pomešajte smesu sa kilogramom smeđeg šećera ili drugim prirodnim zaslađivačem po vašoj želji (stevija, med, javorov sirup) i kuvajte do željene gustoće. Sipajte u sterilizovane boce i pijte nekoliko puta na dan razređeno sa vodom.

Napomena: Nemojte preterivati sa konzumiranjem plodova duda, jer mogu izazvati halucinaciju i probavne tegobe.

