Jedno zaboravljeno voće je pravo čudo za creva, srce i jetru a niko više neće da ga jede

Dunja – zaboravljeno zlato jeseni.

Dunja je izvanredno voće za zdravlje creva, srca i celokupne probave jer obiluje dijetalnim vlaknima, posebno pektinom, koji reguliše rad creva i hrani dobre bakterije. Pored toga, bogata je antioksidansima i kalijumom, ključnim nutrijentima koji podržavaju zdravlje kardiovaskularnog sistema i smanjuju upalne procese u telu.

Mnogi je se sećaju samo po mirisu koji je ispunjavao ormare naših baka ili kao glavni sastojak slatka i rakije. Međutim, ova zlatnožuta voćka je mnogo više od toga – ona je prava mala riznica zdravlja koju smo nepravedno zapostavili. Iako nije baš ukusna kada se jede sirova, njena nutritivna vrednost se u potpunosti oslobađa termičkom obradom, a efekti na organizam su zaista impresivni.

Kako je dunja čuvar vaše probave?

Ako imate problema sa varenjem, dunja bi mogla da postane vaš najbolji prijatelj. Tajna se krije u pektinu, vrsti dijetalnog vlakna koje u crevima stvara gelastu supstancu. Šta to zapravo znači? To znači da pektin pomaže i kod zatvora, jer omekšava stolicu, ali i kod dijareje, jer upija višak tečnosti i smiruje creva. Pored toga, ova vlakna služe kao hrana za dobre bakterije u našem probavnom sistemu, čime se održava zdrava crevna flora, što je temelj snažnog imuniteta.

Srce će vam biti zahvalno

Zdravlje srca i krvnih sudova je od presudnog značaja, a dunja i tu ima šta da ponudi. Već spomenuta vlakna pomažu u snižavanju nivoa lošeg (LDL) holesterola, jednog od glavnih uzročnika srčanih oboljenja. Dunje su takođe dobar izvor kalijuma, minerala koji je ključan za regulaciju krvnog pritiska. Uz to, bogate su antioksidansima koji se bore protiv slobodnih radikala i smanjuju upale u telu, štiteći tako krvne sudove od oštećenja.

Zato, sledeći put kada na pijaci osetite opojni miris dunja, ne oklevajte. Pripremite ih kao kompot, ispecite u rerni sa malo meda i cimeta ili ih jednostavno skuvajte. Vaš probavni sistem i srce biće vam i više nego zahvalni na ovom zlatnom daru jeseni.

