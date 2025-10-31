Jednostavna salata od samo dva sastojka koja može da spusti krvni pritisak

Naučnici su nedavno otkrili da jednostavna salata, koja kombinuje samo dva svakodnevna sastojka, možete znatno poboljšati cirkulaciju i smanjiti krvni pritisak — i to za relativno kratko vreme.

Kako deluje ova salata

Visok krvni pritisak poznat je kao „tihi ubica“, jer može dugo da prođe neprimetno dok oštećuje srce, krvne sudove i bubrege. Studija objavljena u časopisu Clinical Nutrition Research pokazala je da redovno konzumiranje spanaća tokom jedne sedmice može smanjiti i gornji (sistolički) i donji (dijastolički) krvni pritisak.

Zašto spanać?

Istraživači sa St. Michael’s Hospital u Torontu otkrili su da spanać sadrži visok nivo nitrata – supstanci koje šire krvne sudove i olakšavaju protok krvi. U eksperimentu, grupa ispitanika koja je konzumirala supu bogatu nitratima u poređenju sa kontrolnom grupom imala je vidljivo niži krvni pritisak nakon samo sedam dana.

Uloga balzamiko sirćeta

Druga komponenta salate je balzamiko sirće. Ono zahvaljujući aktivnoj supstanci – sirćetnoj kiselini – pomaže regulaciju hormona renina, što utiče na tonus krvnih sudova. Kombinacija spanaća i balzamiko sirćeta ne samo da je ukusna, već može imati i konkretne zdravstvene koristi.

Kako primeniti u praksi

Pripremite salatu na sledeći način:

Operite i osušite svež spanać.

Prelijte ga malom količinom balzamiko sirćeta. Pazite na količinu sirćeta i dodajte eventualno malo maslinovog ulja po želji.

Uključite salatu u dnevni obrok – istraživanje je pokazalo efekt već nakon sedam dana redovne konzumacije.

Naravno, ova salata ne zamenjuje lekove ili terapiju koju vam je preporučio lekar. Uvek je važno konsultovati se sa stručnjakom ako imate povišen krvni pritisak.

