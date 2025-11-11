Jednu namirnicu nam „uvaljuju“ kao zdravu, a zapravo je prepuna šećera!

Neke od ovih namirnica se svrstavaju među one koje potajno povećavaju upalu u vašem telu, kažu dijetetičari.

Neke od ovih namirnica koje se reklamiraju kao „zdrave“ zapravo su gore za vas od slatkiša

Mnogi od ovih artikala imaju opipljive prednosti za životni stil i dolaze prepuni vitamina, minerala i drugih pozitivnih hranjivih stvari koje čine veliku razliku u vašoj ishrani.

Druge namirnice pronalaze načine za smanjenje kalorija, soli, šećera i masti, nudeći zdraviju alternativu tradicionalnim verzijama. Možda nikada ne biste pogodili da su neke od ovih namirnica koje se reklamiraju kao „zdrave“ zapravo gore za vas od slatkiša.

Koja hrana je dobra, a koja ne?

Da bismo otkrili koja je hrana manje nutritivno dobra za naše telo od slatkiša, važno je razumeti zašto su slatkiši uopšte loši za vas.

„Konzumiranje slatkiša smatra se nezdravim jer su bogati šećerom i kalorijama. Obično nemaju veliku hranjivu vrednost“, kaže doktorka Trista Best, a prenosi N1 Hrvatska.

„Konzumacija previše šećera može dovesti do niza zdravstvenih problema, uključujući debljanje, karijes i povećani rizik od određenih hroničnih bolesti, poput dijabetesa tipa 2 i bolesti srca“, dodaje.

„Slatkiši se često klasificiraju kao hrana s „praznim kalorijama“ — što znači da osiguravaju energiju (poznatu i kao kalorije), ali malo u pogledu esencijalnih hranjivih stvari poput vitamina, minerala i vlakana“, nastavlja Best.

„Važno je imati dobro uravnoteženu ishranu koja uključuje raznovrsnu zdravu hranu i ograničava unos hrane s visokim udjelom šećera poput slatkiša“, rekla je.

Šta stručnjaci kažu?

Portal Eat This, Not That konsultovao je nekoliko stručnjaka kako bi utvrdio koja hrana koja se obično reklamira kao „zdrava“ može zapravo učiniti više štete nego što mislite. U nekim se slučajevima ovi izbori pokažu lošijim za vaše zdravlje od slatkiša zbog količine šećera koju sadrže. Drugi uspevaju ići dalje od jednostavnih praznih kalorija ili viška šećera uključivanjem dodanih soli koje možda nećete osetiti u generičkoj čokoladici ili lizalici.

Imajući sve ovo na umu, evo šest „zdravih“ namirnica za koje dijetetičari kažu da su gore od slatkiša.

1. Sušeno voće

Možda nikada niste pomislili da bi voće moglo biti štetnije od slatkiša. Međutim, sušeno voće predstavlja niz problema, posebno u poređenju s nečim poput bombona od tvrdog voća.

„Iako se voće smatra zdravom hranom, sušeno voće ima puno šećera i kalorija. Takođe je obično manje veličine, zbog čega ga je lako pojesti mnogo više nego svežeg voća, što može pridonijeti debljanju“.

Umesto da se okrenete suvom voću odlučite se za celo voće koje je jednako zgodno kao i suvo voće, poput jabuka ili banana.

Nemojte se osećati kao da morate potpuno odbaciti suvo voće. Zapravo je rangirano kao jedna od 7 iznenađujućih namirnica kojih se ne morate odreći da biste smršali— samo je jedite umereno.

2. Granola

Kada pomislite na zdrave žitarice, granola vam verovatno odmah padne na pamet. Iako mnogi proizvođači o ovoj namirnici razmišljate kao o zdravoj alternativi ostalim slatkim žitaricama za doručak, mnoge vrste granola koriste različita ulja za povezivanje žitarica koje se zatim zaslađuju šećerom.

„Granola se često reklamira kao zdrava opcija, ali može sadržavati puno šećera i nezdravih masti“, kaže Best.

„Važno je čitati etiketu i odabrati granolu koja ima manje šećera i napravljena je od cjelovitih žitarica i zdravih masnoća.

3. Energetske pločice

Energetske pločice pronašle su posebno mesto među ljudima koji brinu o zdravlju! Delomično zahvaljujući svojim reklamnim kampanjama koje prikazuju slike sportista. Iako mnogi veruju da fit način života i energetske pločice idu ruku pod ruku, ova hrana ima tamnu nutritivnu podlogu. Kad okrenete pločicu i pročitate podatke o hranjivim vrednostima, mogli biste se šokirati kada vidite neverovatno visoke postotke ugljikohidrata i masti.

„Energetske pločice često se reklamiraju kao zdrav, praktičan među obrok, ali mnoge varijante sadrže puno šećera i kalorija“, objašnjava Best te dodaje: „Važno je odabrati energetske pločice koje su napravljene od cjelovitih žitarica i imaju niži udio šećera.“ Nema svaka energetska pločica lošiju nutritivnu vrijednost od klasične čokoladice.

4. Pločice od žitarica

Žitarice imaju lošu nutritivnu reputaciju s dobrim razlogom – mnoge verzije ove osnovne namirnice prepune su šećera. Iako određene žitarice od celovitog zrna možda neće naneti istu vrstu nutritivne štete, verovatno ih ne vidite u obliku žitnih pločica. Promovisane kao brzi zdravi doručak, neke od vodećih žitarica pronašle su svoj put u obliku pojedinačno spakovanih pločica. Iako marketing za ove žitne pločice izgleda prilično zdravo, nemojte se zavarati.

„Mnogi od njih sadrže više šećera od bombona i često imaju jednako malo vlakana,“ kaže Yelena Wheeler, dijetetičarka.

5. Smrznuti jogurt

Ako ste želeli poslužiti zdravi desert pa ste se dvoumili između slatkiša i smrznutog jogurta, smrznuti jogurt se čini kao očigledan izbor. Marketing koji okružuje ovu namirnicu, predstavlja ga kao zdravu alternativu klasičnom desertu! Ipak, to nije tako.

„Mnoge vrste smrznutog jogurta sadrže mnogo šećera — često više od slatkiša i običnog sladoleda“, kaže doktorka Lisa R. Young. A, kako ljudi misle da je to samo jogurt, često pojedu veću porciju.

Sav šećer u ovoj poslastici na kraju stvara zdravstvene probleme. Zapravo, smrznuti jogurt čak se svrstava među 6 zalogaja koji potajno povećavaju upalu u vašem telu, kažu dijetetičari.

6. Nemasni preliv za salatu

Salata se retko spominje u istoj rečenici kao slatkiš, pogotovo kada se govori o zdravoj ishrani. Ono što ide na vrh salate čini veliku razliku! Nažalost, mnogi nemasni prelivi za salatu nadoknađuju razliku u ukusu s visokim šećerom i niskom kvalitetom masti.

„Obično je glavni sastojak biljno ulje“, kaže Young i dodaje: „Sadrže velike količine omega 6 masnih kiselina koje mogu dovesti do hronične upale u telu. Gotovo uvek sadrže velike količine šećera“.

Morate li zauvek izbegavati sve te ‘zdrave’ namirnice koje su zapravo nezdrave?

Ako se pitate znači li sve ovo da više nikada ne možete uživati ​​u ovoj hrani kako biste živeli zdravim načinom života — razmislite ponovno. To nije slučaj. Kada je reč o smišljanju kako napraviti najpametniji, najzdraviji izbor za svoju ishranu, Best nas podseća na ono što je najvažnije u tom planiranju.

„Važno je zapamtiti da niti jedna hrana nije ‘zdrava’ ili ‘nezdrava’ sama po sebi“, kaže ona.

„Ukupna ravnoteža vaše ishrane je ono što je najvažnije“, rekla je.

„U redu je povremeno uživati ​​u ovoj vrsti hrane, ali ne bi trebala da bude redovni deo vaše ishrane. Umesto toga, pokušajte uključiti raznovrsnu hranu bogatu hranjivim stvarima, poput voća, povrća, celovitih žitarica i nemasnih proteina”, zaključila je.

