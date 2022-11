Jednu od najzdravijih namirnica za srce i mozak trebalo bi da jedemo svaki dan

Dosad ste sigurno čuli za brojne zdravstvene dobrobiti povezane s mediteranskom ishranom. Dokazano je da pomaže u smanjenju upala u telu, poboljšava kognitivne funkcije i čuva zdravlje srca. Ta ishrana sastoji se od raznih vrsta namirnica, ali jedna od najpoznatijih i najglavnijih su masline. Bilo da ih volite ili mrzite, masline obiluju dobrobitima za zdravlje i zbog toga su okosnica mnogih zdravih prehrambenih režima.

Evo još nekoliko dobrobiti koje donosi redovna konzumacija maslina, a za koje možda još niste čuli.

1. Donose „injekciju” dobrih masnoća

Masline se velikim delom sastoje od zdravih masnoća i sadrže visoke nivoe oleinske kiseline koja čini čak 74 posto ukupnih masnoća u maslinama. Oleinska kiselina je jednostruko nezasićena mast koja je poznata po tome da smanjuje upalu u telu. Veći unos takvih zdravih masti, poput jednostruko nezasićenih i višestruko nezasićenih, naročito ako zamenjuju nepoželjne masnoće kao što su zasićene masti i trans masti, može značajno poboljšati vaše opšte zdravstveno stanje.

2. Mogu poboljšati funkcije mozga

Jedna od glavnih dobrobiti većeg unosa zdravih masnih kiselina ishranom jeste to što one poboljšavaju zdravlje i rad mozga. Istraživanja su pokazala da osobe koje konzumiraju mnogo jednostruko nezasićenih masti često imaju višu razinu neuroprenosnika acetilkolina koji je potreban za funkcije kao što su pamćenje i učenje. Masline sadrže i fenolne materije za koje je utvrđeno da štite od bolesti povezanih sa starenjem kao što su demencija i Alchajmerova bolest.

3. Daju pristojnu dozu vlakana

Masline i maslinovo ulje imaju mnoge iste dobrobiti za zdravlje, ali jedna od specifičnih dobrobiti konzumiranja celih maslina jeste to što sadrže prehrambena vlakna. 80 grama konzerviranih maslina sadrži oko 3,2 grama vlakana, što je prilična količina za tako mali zalogaj. Dovoljan udeo vlakana u ishrani je ključan za očuvanje zdravlja srca, zdravog nivoa holesterola, dobru probavu i uopšteno dugovečnost, a masline mogu biti velika pomoć u postizanju tih ciljeva.

4. Poboljšavaju zdravlje srca

Masline su jedna od najzdravijih namirnica za srce zbog visokog nivoa jednostruko nezasićenih masti. Prema istraživanju objavljenom u časopisu Lipids in Health and Disease, jednostruko nezasićene masti pomažu u smanjenju rizika za smrt uopšteno, rizika za moždani udar i za bolesti srca i krvnih sudova. One mogu pomoći i u sniženju nivoa lošeg holesterola (LDL) i povećanju nivoe dobrog holesterola (HDL), što takođe pomaže u očuvanju zdravog srca.

